Megan Gale torna negli spot telefonici: dalla Vodafone anni 2000 a iliad: ‘Poche cose sono per sempre’

Megan Gale nella nuova pubblicità

Il volto iconico delle pubblicità Omnitel torna in tv: nostalgia e strategia dietro la nuova campagna

C’è un ritorno che parla direttamente alla memoria collettiva di un’intera generazione. Megan Gale, volto simbolo delle pubblicità Omnitel e poi Vodafone degli anni Duemila, torna protagonista di uno spot di telefonia. Questa volta però lo fa con iliad, segnando un passaggio che è insieme operazione nostalgica e scelta strategica.

La nuova campagna si intitola “Poche cose sono per sempre” e andrà in onda dal 10 maggio. Un titolo che già contiene il cuore del messaggio: mettere in discussione abitudini consolidate e spingere verso il cambiamento.

Il ritorno di un’icona della pubblicità

Per chi è cresciuto tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Megan Gale non è solo una modella, ma un’immagine immediatamente riconoscibile. Le sue pubblicità — tra inseguimenti spettacolari, scenari internazionali e uno stile visivo fortemente cinematografico — hanno segnato un’epoca della comunicazione televisiva.

Proprio su questo elemento punta Iliad: riattivare un ricordo forte e condiviso, trasformandolo in leva narrativa. Non è un semplice volto noto, ma un simbolo che richiama fiducia, familiarità e continuità.

Nel nuovo spot, l’attrice attraversa la città, osservata e riconosciuta dai passanti, fino ad arrivare in uno store iliad. Una costruzione volutamente semplice, che gioca sul contrasto tra passato e presente.

Il messaggio: cambiare si può

Il senso dell’operazione è dichiarato chiaramente dall’azienda: anche le scelte più radicate possono essere rimesse in discussione. In un mercato della telefonia caratterizzato da cambiamenti continui, rimodulazioni e aumenti, iliad prova a posizionarsi come alternativa stabile.

Il ritorno di Megan Gale diventa quindi un dispositivo narrativo: rappresenta ciò che sembra immutabile, ma che può cambiare direzione. Da qui il “cortocircuito” tra memoria e novità su cui si basa tutta la campagna.

La battuta finale — “Come iliad c’è solo iliad” — chiude il racconto rafforzando il posizionamento del brand, che punta su trasparenza, semplicità e assenza di costi nascosti.

Una scelta comunicativa nuova per iliad

C’è un altro elemento rilevante: è la prima volta che iliad utilizza un volto così noto nella propria comunicazione. Fino a oggi, il brand aveva costruito la propria identità su un linguaggio diretto, quasi minimalista, senza testimonial forti.

Questa scelta segna quindi un’evoluzione: resta lo stile essenziale, ma si introduce una componente emotiva e riconoscibile che amplia il pubblico di riferimento.

L’obiettivo è chiaro: parlare a chi già conosce il marchio, ma anche a chi è rimasto legato a vecchi operatori e può essere colpito da un richiamo familiare.

L’offerta e la strategia commerciale

La campagna è accompagnata da una proposta commerciale precisa. L’offerta mobile “Top 170 Plus” — attivabile fino al 19 maggio — include:

170 GB in Italia

17 GB in Europa

minuti e SMS illimitati

chiamate internazionali verso diversi Paesi

Il tutto a 7,99 euro al mese.

Non è un dettaglio secondario: lo spot non vive solo di immagine, ma è collegato a una strategia concreta per acquisire nuovi clienti, facendo leva sulla percezione di stabilità delle tariffe.

Nostalgia e mercato: perché funziona

L’operazione funziona perché mette insieme due elementi potenti: nostalgia e convenienza. Da un lato, il ricordo di un’epoca in cui la pubblicità televisiva aveva ancora un forte impatto culturale; dall’altro, un contesto attuale in cui gli utenti sono più diffidenti e attenti alle promesse dei brand.

In questo senso, Megan Gale diventa un ponte tra passato e presente. Non è solo un ritorno estetico, ma un modo per raccontare che, anche in un mercato saturo, la fiducia può essere ricostruita — ma deve essere sostenuta dai fatti.