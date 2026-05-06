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Megan Gale torna negli spot telefonici: dalla Vodafone anni 2000 a iliad: ‘Poche cose sono per sempre’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 6 Mag, 2026 - ore: 19:05 #iliad, #Megan Gale, #Vodafone
Megan Gale nella nuova pubblicitàMegan Gale nella nuova pubblicità

Il volto iconico delle pubblicità Omnitel torna in tv: nostalgia e strategia dietro la nuova campagna

C’è un ritorno che parla direttamente alla memoria collettiva di un’intera generazione. Megan Gale, volto simbolo delle pubblicità Omnitel e poi Vodafone degli anni Duemila, torna protagonista di uno spot di telefonia. Questa volta però lo fa con iliad, segnando un passaggio che è insieme operazione nostalgica e scelta strategica.

La nuova campagna si intitola “Poche cose sono per sempre” e andrà in onda dal 10 maggio. Un titolo che già contiene il cuore del messaggio: mettere in discussione abitudini consolidate e spingere verso il cambiamento.

Il ritorno di un’icona della pubblicità

Per chi è cresciuto tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Megan Gale non è solo una modella, ma un’immagine immediatamente riconoscibile. Le sue pubblicità — tra inseguimenti spettacolari, scenari internazionali e uno stile visivo fortemente cinematografico — hanno segnato un’epoca della comunicazione televisiva.

Proprio su questo elemento punta Iliad: riattivare un ricordo forte e condiviso, trasformandolo in leva narrativa. Non è un semplice volto noto, ma un simbolo che richiama fiducia, familiarità e continuità.

Nel nuovo spot, l’attrice attraversa la città, osservata e riconosciuta dai passanti, fino ad arrivare in uno store iliad. Una costruzione volutamente semplice, che gioca sul contrasto tra passato e presente.

Il messaggio: cambiare si può

Il senso dell’operazione è dichiarato chiaramente dall’azienda: anche le scelte più radicate possono essere rimesse in discussione. In un mercato della telefonia caratterizzato da cambiamenti continui, rimodulazioni e aumenti, iliad prova a posizionarsi come alternativa stabile.

Il ritorno di Megan Gale diventa quindi un dispositivo narrativo: rappresenta ciò che sembra immutabile, ma che può cambiare direzione. Da qui il “cortocircuito” tra memoria e novità su cui si basa tutta la campagna.

La battuta finale — “Come iliad c’è solo iliad” — chiude il racconto rafforzando il posizionamento del brand, che punta su trasparenza, semplicità e assenza di costi nascosti.

Una scelta comunicativa nuova per iliad

C’è un altro elemento rilevante: è la prima volta che iliad utilizza un volto così noto nella propria comunicazione. Fino a oggi, il brand aveva costruito la propria identità su un linguaggio diretto, quasi minimalista, senza testimonial forti.

Questa scelta segna quindi un’evoluzione: resta lo stile essenziale, ma si introduce una componente emotiva e riconoscibile che amplia il pubblico di riferimento.

L’obiettivo è chiaro: parlare a chi già conosce il marchio, ma anche a chi è rimasto legato a vecchi operatori e può essere colpito da un richiamo familiare.

L’offerta e la strategia commerciale

La campagna è accompagnata da una proposta commerciale precisa. L’offerta mobile “Top 170 Plus” — attivabile fino al 19 maggio — include:

  • 170 GB in Italia
  • 17 GB in Europa
  • minuti e SMS illimitati
  • chiamate internazionali verso diversi Paesi

Il tutto a 7,99 euro al mese.

Non è un dettaglio secondario: lo spot non vive solo di immagine, ma è collegato a una strategia concreta per acquisire nuovi clienti, facendo leva sulla percezione di stabilità delle tariffe.

Nostalgia e mercato: perché funziona

L’operazione funziona perché mette insieme due elementi potenti: nostalgia e convenienza. Da un lato, il ricordo di un’epoca in cui la pubblicità televisiva aveva ancora un forte impatto culturale; dall’altro, un contesto attuale in cui gli utenti sono più diffidenti e attenti alle promesse dei brand.

In questo senso, Megan Gale diventa un ponte tra passato e presente. Non è solo un ritorno estetico, ma un modo per raccontare che, anche in un mercato saturo, la fiducia può essere ricostruita — ma deve essere sostenuta dai fatti.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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