Uomini e Donne, Ciro Solimeno non lascia il trono e attacca Martina: ‘Doveva portare più rispetto’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 13 Gen, 2026 - ore: 21:17 #Ciro Solimeno, #Martina De Ioannon, #Uomini e Donne
Ciro Solimeno e Martina De IoannonCiro Solimeno e Martina De Ioannon

Ciro Solimeno resta sul trono nonostante la bufera

Ciro Solimeno non lascia il trono di Uomini e Donne. Dopo la confessione che ha scosso il programma – l’ammissione di contatti e incontri segreti con Martina De Ioannon durante il suo percorso da corteggiatore – l’attuale tronista ha scelto di restare al suo posto, affrontando pubblicamente critiche e polemiche.

Durante la registrazione del 13 gennaio, è stato mostrato un nuovo video diffuso da Witty Tv, in cui Ciro torna sull’argomento e si dice sorpreso dal silenzio della sua ex.

La confessione che ha fatto esplodere il caso

Nei giorni scorsi, Ciro Solimeno ha ammesso di aver violato il regolamento del dating show, frequentando Martina mentre lei era ancora sul trono. Una rivelazione che ha scatenato reazioni durissime sui social e acceso il dibattito tra i fan del programma.

A sorprendere non è stata solo la confessione, ma anche la decisione di Ciro di esporsi apertamente, spiegando di aver parlato dopo l’arrivo di alcune segnalazioni in redazione.

Il silenzio di Martina De Ioannon e l’attacco diretto

A pesare, secondo Ciro, è soprattutto il silenzio di Martina De Ioannon. Nel video andato in onda, l’ex corteggiatore non usa mezzi termini:

“Ho letto tanti commenti in cui la gente se la prende solo con me, quando in questa situazione eravamo in due”.

Ciro sostiene di essere stato l’unico a metterci la faccia, assumendosi le proprie responsabilità davanti al pubblico. Dall’altra parte l’ex tronista ha glissato l’argomento nelle Stories condivise nelle ultime ore.

“Solo io mi sono preso le responsabilità”

Il punto centrale del suo sfogo riguarda la differenza di ruoli all’interno del programma. Secondo Solimeno, Martina, in quanto tronista, avrebbe avuto più doveri verso la redazione e gli altri corteggiatori.

“Chi doveva portare più rispetto era lei”, ha dichiarato, sottolineando come Martina avesse anche un altro corteggiatore, oggi suo fidanzato.

Lo studio si divide, Tina lo difende

In studio, Tina Cipollari ha preso le difese di Ciro, sostenendo che non possa essere l’unico a pagare per quanto accaduto. Una posizione che ha ulteriormente diviso pubblico e commentatori, alimentando il clima di tensione attorno al trono.

Una scelta che rischia di peggiorare la sua posizione

Secondo diversi osservatori, però, l’insistenza di Ciro nel chiamare in causa Martina rischia di peggiorare la sua posizione. Il pubblico, già diviso, appare sempre più polarizzato tra chi apprezza la sua sincerità e chi lo accusa di scaricare le responsabilità.

Uomini e Donne, ancora una volta, si conferma un laboratorio emotivo capace di trasformare una confessione in un caso mediatico nazionale.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

