Arisa, The Voice Senior a rischio dopo la provocazione social sul ‘Cerco marito’

Negli ultimi giorni la cantante Arisa è finita nella bufera. Il motivo? La condivisione di una serie di scatti di ‘nudo’ sui social accompagnati dalla didascalia “Cerco marito”. Immagini che hanno provocato la reazione della comunità Lgbtqia+, della cantante Madame e dell’ex fidanzato Andrea Di Carlo.

Arisa è in pole per la sostituzione dei Ricchi e Poveri a The Voice Senior ma rischia di saltare tutto per l’audace casting

Sulla questione nelle scorse ore è intervenuto, su Dagospia, anche il giornalista Giuseppe Candela rivelando che la Rai non sembrerebbe aver apprezzato tali scatti motivo per il quale l’arrivo di Arisa come giurata a The Voice Senior ad oggi non sembrerebbe essere più tanto scontato.

A differenza di quanto emerso nel corso delle scorse settimane. Rosalba Pippa, questo il nome reale di Arisa, sempre stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni avrebbe dovuto prendere il posto de I Ricchi e Poveri che potrebbero decidere di dire addio al programma a causa di alcuni impegni lavorativi all’estero.

Non sarebbe a rischio il ruolo di giurata a The Voice kids

Ma adesso la posizione di Arisa sembrerebbe essersi compromessa per cui non è certo che la Rai possa darle anche questa opportunità. Al contrario invece non sembrerebbero esserci delle novità sulla posizione da giudice a The Voice Kids. Per scoprire come andranno le cose non ci rimane che attendere ulteriori indiscrezioni.