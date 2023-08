Arisa, il singolare casting di nozze con foto senza veli: i requisiti richiesti, sul web monta la polemica

“Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig, numero di telefono a marrymeforlove@hotmail.com”. Questo il messaggio condiviso in Stories sul profilo di Arisa che nella circostanza ha posato senza veli… Qualcuno ha pensato ad una burla o ad un hackeraggio.

Arisa lancia il casting di nozze su Instagram: ‘Valuto proposte da soggetti sanissimi’

In realtà la cantante aveva pubblicato in pagina anche un post in cui si è mostrata completamente nuda e promuove il suo singolare casting per trovare la persona giusta con la quale convolare a nozze. “Valuto proposte da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti, a cui piaccia da matti l’organo se..uale femminile, in particolare il mio” – ha scritto sorprendenti i fan.

L’artista ha poi elencato altre prerogative per essere suo partner. “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”. E aggiunge. “Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e la buona fede. Solo intenzioni serie” – con la chiosa finale degli annunci che spesso si trovano sui giornali. “No perditempo”.

‘Si offre verità, corpo, anima, cervello e ottima cucina’, il web si divide: ‘Perché chiamare una donna disagiata?’

Il compagno di avventura ad Amici, Raimondo Todaro, ha risposto con gli occhi a cuoricino, apprezzamenti sono arrivata anche da Paola Turci, Luca Tommasini e Francesco Paolantoni. C’è chi ha sottolineato i numerosi commenti negativi che Arisa ha ricevuto dalle donne.

“Com’è possibile che nel 2023 una persona non possa sentirsi libera di mostrarsi come vuole e quanto vuole. Qual è la ragione che secondo voi vi dà il diritto di chiamare una donna disagiata perché si esprime per quello che è” – ha scritto un utente che ha difeso a spada tratta la cantante lucana.