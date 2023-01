Aurora Curatelo, una fiction dopo Chi vuole sposare mio papà: dalle passerelle alla sfida all’anoressia

L’esperienza a Chi vuole sposare mia mamma o mio papà è stata solo una tappa di un percorso fatto di sacrifici e soddisfazioni per Aurora Curatelo. La 48enne calabrese ben presto ha dovuto lasciare la sua città di origine, Corigliano-Rossano, per crescere professionalmente e realizzare i suoi sogni.

Aurora Curatelo, sacrifici e gioie di un percorso iniziato dalla sua Corigliano-Rossano, il legame con la figlia

“Ora da anni risiedo a Modena dopo aver vissuto tanti anni a Roma prima di dover lasciare la Capitale per ritornare nella mia città d’origine per cause di forza maggiore”. Dopo poco tempo Aurora ha dovuto nuovamente fare le valigie per ripartire fino a stabilizzarsi in Emilia. “Purtroppo il lavoro era molto carente, così mi ritrovai a dover riorganizzare la mia vita partendo dal nulla ma con un bagaglio di amore immenso della mia famiglia”. Un legame simbiotico con la figlia – “La amo infinitamente” – nata dalla relazione con l’uomo che ha sposato e dal quale poi si è separata.

Dai balli caraibici passando alle passerelle ed alla tv strizzando l’occhio al cinema: soddisfatta del tuo percorso artistico?

“Come non esserlo, lo sono e anche tanto. La danza è l’espressione del corpo, la libertà, il sentirsi vivi; La moda è un sipario di luce che permette di mostrare il tuo vero essere, dove le preoccupazioni si dissolvono e ti lanci nelle emozioni di quel bellissimo momento;

Il cinema mi permette di indossare costumi di tante vite diverse, di scoprire tanti luoghi nuovi e incantevoli, ma soprattutto, di vivermi bellissime emozioni che spero di riuscire a trasmettere amando il personaggio e sentirci entrambi amati in qualche modo”.

Aurora Curatelo

‘La moda è un sipario di luce che permette di mostrare il vero essere, la danza è espressione del corpo’

La moda ti ha folgorato fin da bambina, qual è stata la tua musa ispiratrice?

“Non ho avuto una musa ispiratrice, ho seguito semplicemente il mio istinto percorrendo le sensazioni interiori di ogni singolo momento e seguendo i miei sogni, esprimendo sempre me stessa; ho così costruito pian piano il mio percorso”.

Aneddoti e retroscena della tua esperienza da modella: ti sei mai trovata in situazioni spiacevoli

“No, ho fatto sempre il possibile per non ritrovarmi in certe situazioni, anche delle volte rinunciando serenamente a probabili grandi opportunità”.

‘Ho rischiato di incrociare l’anoressia, ho aiutato una ragazza ad uscire dal tunnel’

L’anoressia è l’incubo delle ragazze che lavorano in questo settore: durante la tua esperienza hai ‘incrociato’ questo subdolo nemico…

“Personalmente in passato ho rischiato di incrociare questo nemico ma non durante il percorso nel mondo della moda o comunque non per scelta, bensì per alcuni duri ostacoli che nella vita a volte ti ritrovi ad affrontare, ma ne sono uscita gloriosa. Da qui posso raccontare di aver potuto aiutare una ragazza che stava vivendo questo incubo da anni, semplicemente con forte empatia, non giudicandola e cosa importante permettendole di farlo in piena autonomia; lasciandola libera di decidere quando era il momento giusto per affrontare questo nemico, sedendoci a tavola anche solo per chiacchierare.

Le consigliai di prendere atto e coraggio del suo racconto, di ciò che aveva vissuto e visto con i suoi stessi occhi. Le terribili immagini di molte ragazze, nelle cliniche che aveva frequentato, che si erano lasciate sconfiggere da questo brutto malessere psico-fisico. Metabolizzare quelle dolorose esperienze per uscire quindi dal tunnel nero per vivere così la sua vita in una luce brillante e luminosa. Da lì a breve ne uscimmo entrambe vittoriose.

Il mio consiglio a tutte le modelle che incontro durante il mio presenziare alle giurie tecniche di concorsi di bellezza, di non pagare alcun prezzo ma di amare se stesse sempre, perché ognuna di noi è una rarità”.

La sfilata che non dimenticherai mai…

“Tra le diverse sfilate in passerella, quelle che ricordo con più piacere sono ambientate in palazzi storici e nobili, come l’evento della Tosca al quale partecipai anni fa a Castel Sant’Angelo di Roma o anche al Castel Ducale di Corigliano Calabro. Recentemente ho partecipato ad una sfilata a Firenze nell’affascinante Palazzo Borghese; mi sento fortemente trasportata nella storia… un altro mondo che mi affascina tantissimo.”

In tv sei stata protagonista di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà… Che esperienza è stata?

“Direi suggestivo, l’ambiente era la bellissima villa di Tenchio, immersa nella natura ed è proprio ciò che amo: vivere il mio contatto con le bellezze uniche che l’universo ci offre”.

L’esperienza a Chi vuole sposare mio papà: ‘Gennaro ama essere adulato, mi aspettavo l’eliminazione’

C’è stato un momento del percorso in cui pensavi di essere scelta o viceversa quando hai compreso che Gennaro era interessato ad altre corteggiatrici.

“Sono fortemente empatica, sensibile e perspicace… durante il percorso sentivo che Gennaro era molto confuso ed allo stesso tempo ho capito che ama essere adulato ed io essendo un po’ cauta e riservata non amo troppo le smisurate smancerie. In virtù di ciò questa differenza tra me e Gennaro la avvertii molto. Il giorno della eliminazione mi dispiacque ma non più di tanto anzi, un po’ ero divertita in verità ed anche più serena, inoltre me lo aspettavo dopo un episodio avvenuto la sera prima”.

Aurora Curatelo, protagonista di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà

Sei rimasta in buoni rapporti con le altre pretendenti?

“Si, con tutte le corteggiatrici conosciute lì”.

Il people show è un genere che ti piace? Ti vedresti come dama di Uomini e Donne…

“Ad oggi mi piacerebbe partecipare soprattutto perché in passato dovetti rinunciare alla convocazione al programma per motivi personali”.

‘Dovevo partecipare a Uomini e Donne ma ho dovuto rinunciare, spero in una nuova chance’

Reality o talent? Una trasmissione alla quale ti piacerebbe partecipare

“Tra i due sceglierei il reality, mi diverte”.

Hai esordito anche sul grande schermo…

“Ho ricoperto diversi ruoli in cortometraggi che hanno vinto il David di Donatello ed a breve verrà presentata al cinema la recente fiction registrata, dove indosso le vesti di un personaggio importante”.

Cinema o televisione nel futuro prossimo di Aurora Curatelo?

“Mi auguro entrambi, per il momento ci sono progetti in corso”.

‘Sarò protagonista di una fiction in cui ricopro il ruolo di un personaggio importante’

Sei stata mai corteggiata o hai avuto flirt con personaggi famosi…

“Corteggiata ma non ho mai voluto flirt, non amo scendere a compromessi”.

Il tuo rapporto con i social… Che ne pensi di OnlyFans?

“Ho un ottimo rapporto con il mondo social con proficue iterazioni con i miei contatti. Non giudico chi attiva un profilo OnlyFans ma non è un genere che appartiene alla mia indole”