Ballando con le stelle, Avanti un altro: l’ex Bonas Sara Croce nel cast dello show (VIDEO)

Avanti un altro o meglio un’altra a Ballando con le stelle. Nel cast della nuova edizione dello show televisivo di Rai 1 ci sarà anche Sara Croce, ex Bonas di Avanti un altro e Madre Natura di Ciao Darwin.

Sara Croce sarà tra le stelle del programma televisivo di Milly Carlucci

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile partecipazione al Grande Fratello mai confermata. L’influencer invece era in trattativa per far parte del cast del programma condotto da Milly Carlucci. Con massimo riserbo visto che il suo nome non era tra quelli accostati al talent in queste settimane. Nel video di presentazione si vede Sara Croce camminare a bordo piscina per poi sedersi su un lettino.

“Cosa stai facendo” – le chiede la voce fuori campo con la modella che spiega che si sta preparando per Ballando con le stelle dopo essersi distesa. “Niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare”.

Nel video di presentazione la preparazione per Ballando con le stelle con ‘scorte di energia solare’

Alla ribalta con Paolo Bonolis in ruoli che esaltano la sua avvenenza, nello show di Rai 1 avrà la possibilità di mettersi in gioco in un’altra veste. Sara Croce si aggiunge agli annunciati Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci. Dovrebbe far pare del cast anche Teo Mammucari mentre è sfumata in extremis la partecipazione dello chef Bruno Barbieri.