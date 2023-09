Ballando con le stelle, Carlotta Mantovan sulle orme di Fabrizio Frizzi, video

Da giorni si parlava della sua presenza nel cast di Ballando con le stelle. In queste ore è stata ufficializzata la partecipazione di Carlotta Mantovan sulle pagine social del talent di Rai 1.

Carlotta Mantovan nel cast di Ballando con le stelle: ‘Non sembra, ma ora mi sto allenando’

Seconda a Miss Italia 2001, giornalista e moglie di Fabrizio Frizzi che fu protagonista della prima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Nel video condiviso sui social si vede Carlotta Mantovan a cavallo che accenna Sul bel Danubio blu di Strauss e dice: “Non sembra, ma ora mi sto allenando per Ballando: arrivo!”.

In attesa di conoscere le prossime stelle in pista, la 18/a edizione di Ballando, in onda dal 21 ottobre su Rai1, vede finora tra i confermati, oltre a Carlotta Mantovan , Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Del cast dovrebbero far parte anche Teo Mammucari e lo chef Bruno Barbieri.