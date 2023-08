Ballando con le stelle, Simona Ventura e il compagno concorrenti ufficiali: sfida lanciata sui social

Ora è anche ufficiale: Simona Ventura farà parte del cast di Ballando con le Stelle. In gara anche il compagno della conduttrice televisiva, il giornalista Giovanni Terzi. Si sfideranno sulla pista del talent show in quanto non gareggeranno in coppia.

Ballando con le stelle, Simona Ventura e Giovanni Terzi non gareggeranno in coppia

A dare notizia, che era nell’aria da tempo, la stessa conduttrice e show girl in un video pubblicato dal profilo social della trasmissione, che andrà in onda su Rai1 dal 21 ottobre. Una partecipazione che ha già acceso i fan del programma che seguiranno con interesse non solo le evoluzioni nel ballo ma anche le dinamiche di coppia con il coinvolgimento dei ballerini che affiancheranno in gara Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Giovanni Terzi e Simona Ventura saranno protagonisti di Ballando con le stelle

Il giornalista: ‘Vinca il migliore’, la conduttrice televisiva: ‘Lo farò senz’altro’

Nel filmato condiviso sui social di Ballando con le stelle la coppia ha dato vita ad un simpatico siparietto. “Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi chilometri. Ti devo svelare un segreto, vado a Ballando con le Stelle”, dice Simona Ventura rivolgendosi al compagno Giovanni Terzi mentre i due fanno jogging. “Anche tu? Anche io.

Allora vinca il migliore”, risponde il giornalista e scrittore, destando la risposta ironica della conduttrice. “Lo farò senz’altro”. Ventura che potrebbe ritrovare sulla pista del talent la collega Paola Perego con la quale conduce Citofonare Rai 2.