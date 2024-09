Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli: ‘Meglio di uno specialista e mi pagano pure’, perché non ballerà con Madonia

“Partecipare a Ballando la vedo come un’occasione per migliorare fisicamente e un aiuto psicologico. Poi mi pagano e quindi invece di pagare io uno specialista che ho accettato”. Così Sonia Bruganelli durante la presentazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli sarà protagonista di Ballando con le stelle: ‘Un’occasione per migliorare fisicamente’

“Il contratto non fa neanche schifo anche perché sembra che siamo tutti qua per la gloria” – ha aggiunto. Secondo alcune indiscrezioni – non ci sono conferme ufficiali – i cachet sono alti con il ‘minimo’ fissato intorno ai 30mila euro.

L’ex di Paolo Bonolis non ballerà con il compagno Angelo Madonia che farà coppia con Federica Pellegrini. Il settimane Chi li ha pizzicati in giro per Roma e immortalato il loro primo bacio ‘pubblico’. Sonia Bruganelli sarà in coppia con Carlo Aloia.

“Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro mi trovo benissimo. Non penso che il gossip sarà focalizzato soltanto su di me Angelo. Ci sono altre coppie che potrebbero accendere le curiosità” – ha riferito al periodico diretto da Massimo Borgnis.

Paparazzata da Chi mentre bacia Angelo Madonia ma non ballerà con lui: ‘Lo abbiamo chiesto noi’

Milly Carlucci aveva ‘corteggiato’ Sonia Bruganelli già lo scorso anno. “Ci disse che non se la sentiva. Sono tornata alla carica e con grande gioia ha detto di volerlo fare. Sarà una bella sorpresa per il pubblico. La curiosità su Angelo Madonia la lascio ai giornalisti” – precisando che la sua prerogativa è preparare una show luccicante.