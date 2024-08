Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli nel cast: la reazione di Angelo Madonia (VIDEO)

Il nome era nell’aria da tempo, ma l’ufficialità arriva dalla diretta interessata. Sonia Bruganelli è la decima concorrente di Ballando con le stelle. L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello sbarca in Rai con la partecipazione al talent condotto da Milly Carlucci.

Sonia Bruganelli ha ufficializzato la partecipazione al programma con un video condiviso sui social di Ballando. É in piedi su una barca sullo sfondo il mare, cappelli biondi scompigliati dal vento, camicia lilla, carnagione abbronzata, in mano ha un bicchiere con un cocktail dal colore rosa: “Sole, mare, bibite ghiacciate… tutto meraviglioso, ma sta per finire! Perché? Perché a settembre sarò anche io a Ballando con le stelle Intanto mi idrato, ciao Milly!“.

Dal 28 settembre anche Bruganelli sarà protagonista dello show danzante di Rai condotto1 da Milly Carlucci, Il suo nome, dopo la separazione da Bonolis, è nel mirino del gossip per la sua frequentazione con Angelo Madonia, ballerino professionista di fama internazionale e insegnante di Ballando. Paparazzati più volte insieme, e ultimamente dal settimanale Chi in Sicilia in barca in occasione dei 40 anni di lui. Madonia ha commentato il video “allora è vero! Ci sei anche tu?”. Comunque sembra che i due non faranno coppia nello show di Rai 1. Pronta la risposta di Sonia Bruganelli: “Non potevo fare il video in costume, poi sai le mie care amiche”.

Sonia Bruganelli va ad aggiungersi agli altri 9 concorrenti Luca Barbareschi Bianca Guaccero, Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman e I Cugini di campagna. Lo spettacolo danzante prenderà il via sabato 28 settembre su Rai 1 in prima serata.