‘Mi hanno chiesto le lastre’: Carlucci difende Fognigni e spiega cosa è successo davvero nel caso Fialdini

Milly Carlucci

Come nasce il lastra-gate: lo sfogo di Francesca Fialdini

Il “lastra–gate” esploso attorno a Ballando con le Stelle continua a far discutere. Dopo le tensioni generate dallo sfogo di Francesca Fialdini a Ballando Segreto, dove aveva raccontato che alcuni colleghi avrebbero messo in dubbio la gravità del suo infortunio arrivando a chiederle le radiografie, interviene finalmente Milly Carlucci per fare chiarezza.

In collegamento con La Vita in Diretta del 27 novembre, la conduttrice ha spiegato che “sono state tirate in ballo persone che non c’entravano nulla”, come Barbara D’Urso e Martina Colombari, che non erano nemmeno presenti ai fatti.

L’intervento di Milly Carlucci: «Nomi tirati in ballo a caso», Il confronto tra Fognini e Fialdini

“La verità è che c’è stato un confronto, anche vivace, tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, nato da un equivoco sull’uso delle parole”, ha spiegato Carlucci.

I due, secondo la conduttrice, avrebbero poi chiarito tutto: “Lui è un ragazzo istintivo, dice le cose come gli vengono, non voleva mettere in dubbio l’infortunio”.

Lo sfogo di Francesca Fialdini aveva scosso il pubblico. La conduttrice aveva raccontato di essersi infortunata prima al piede e poi alle costole, fino alla decisione di fermarsi. È in quel momento — sostiene — che qualcuno tra i concorrenti avrebbe messo in dubbio la sua versione, chiedendole di mostrare lastre e referti.

«Mi hanno chiesto le lastre. Una cosa cheap, davvero cheap», aveva detto Fialdini, parlando di un “mandante” e di un “esecutore”: un uomo che si sarebbe fatto avanti a chiedere le prove, dicendo di avere «il coraggio» di esprimere quello che altri pensavano.

Un autore del programma, sempre durante la registrazione di Ballando Segreto, aveva aggiunto: “Il mandante è una donna e l’esecutore un uomo”, alimentando ulteriormente il giallo.

Le ipotesi su D’Urso e Colombari: Carlucci chiude il caso

Da lì, le teorie si sono moltiplicate: prima il sospetto su Barbara D’Urso, poi lo spostamento del focus su due concorrenti di punta. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva infatti scritto: «Fabio Fognini in collaborazione con Martina Colombari hanno chiesto le lastre di Fialdini».

Un’accusa pesante, che coinvolge due tra i ballerini più forti di questa edizione e quindi in piena corsa per la vittoria.

Milly Carlucci, però, ha cercato di chiudere definitivamente la vicenda: nessuna cospirazione, solo un malinteso.

Nel frattempo, Fanpage.it annuncia che pubblicherà domani un’intervista esclusiva a Francesca Fialdini, in cui la conduttrice offrirà la sua versione completa dei fatti e chiarirà anche i rapporti con Milly Carlucci e il suo maestro Giovanni Pernice.