Ballando con le Stelle, Fialdini choc: ‘Concorrente ha chiesto di vedere le mie lastre’, scoppia il caso dietro le quinte

Francesca Fialdini

L’accusa lanciata a “Ballando Segreto”

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, nella puntata di “Ballando Segreto”, hanno rivelato un retroscena che sta facendo discutere. La conduttrice ha raccontato che qualcuno all’interno del cast avrebbe insinuato che il suo stop, dovuto alla frattura alle costole, fosse in realtà una messa in scena.

“Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero”, ha spiegato Fialdini, aggiungendo che secondo alcuni si starebbe concedendo una pausa utile ad allenarsi e tornare più forte.

“Mi hanno chiesto le lastre”: la ricostruzione della conduttrice

Il punto centrale del racconto riguarda la richiesta, avanzata da un concorrente di Ballando con le stelle tramite un altro collega, di visionare le sue lastre.

“Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto: ‘voglio vedere le lastre’”, ha dichiarato. “Qualcuno si è fatto promotore per qualcun altro, il mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio”.

La conduttrice ha descritto questa figura come un “killer ingenuo”, una persona che agirebbe senza rendersi conto delle conseguenze.

Fialdini ha precisato che il mandante sarebbe una donna, mentre l’esecutore un uomo, entrambi concorrenti in gara. Secondo lei, la richiesta sarebbe dettata da un’eccessiva ossessione per la competizione: “Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato cheap. Se siete così ossessionati per una coppa significa che state perdendo di vista il resto”.

La reazione: referti pubblicati sui social

La conduttrice ha spiegato che il referto medico pubblicato sui social negli scorsi giorni non era rivolto agli hater, ma proprio ai colleghi che avevano espresso dubbi.

Il suo doppio infortunio — prima al piede, poi alle costole — l’ha costretta a fermarsi da settimane, e questo ha alimentato sospetti e tensioni in un’edizione del programma che si sta dimostrando particolarmente competitiva.

Quando potrà rientrare in gara

Il piede risulta ormai guarito, ma le costole non sono ancora completamente ristabilite. Fialdini dovrà sottoporsi alle ultime lastre per capire se potrà tornare a ballare con un busto ortopedico oppure se sarà necessario attendere ancora, con un possibile ritorno direttamente nella serata del ripescaggio.