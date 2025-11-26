Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Ballando con le Stelle, Fialdini choc: ‘Concorrente ha chiesto di vedere le mie lastre’, scoppia il caso dietro le quinte

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 26 Nov, 2025 - ore: 21:44 #Ballando con le stelle, #Francesca Fialdini, #infortunio
Francesca FialdiniFrancesca Fialdini

L’accusa lanciata a “Ballando Segreto”

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, nella puntata di “Ballando Segreto”, hanno rivelato un retroscena che sta facendo discutere. La conduttrice ha raccontato che qualcuno all’interno del cast avrebbe insinuato che il suo stop, dovuto alla frattura alle costole, fosse in realtà una messa in scena.
Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero”, ha spiegato Fialdini, aggiungendo che secondo alcuni si starebbe concedendo una pausa utile ad allenarsi e tornare più forte.

“Mi hanno chiesto le lastre”: la ricostruzione della conduttrice

Il punto centrale del racconto riguarda la richiesta, avanzata da un concorrente di Ballando con le stelle tramite un altro collega, di visionare le sue lastre.
Mi hanno chiesto le lastre. Mi hanno detto: ‘voglio vedere le lastre’”, ha dichiarato. “Qualcuno si è fatto promotore per qualcun altro, il mandante. L’esecutore non credeva al mio infortunio”.
La conduttrice ha descritto questa figura come un “killer ingenuo”, una persona che agirebbe senza rendersi conto delle conseguenze.

Fialdini ha precisato che il mandante sarebbe una donna, mentre l’esecutore un uomo, entrambi concorrenti in gara. Secondo lei, la richiesta sarebbe dettata da un’eccessiva ossessione per la competizione: “Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato cheap. Se siete così ossessionati per una coppa significa che state perdendo di vista il resto”.

La reazione: referti pubblicati sui social

La conduttrice ha spiegato che il referto medico pubblicato sui social negli scorsi giorni non era rivolto agli hater, ma proprio ai colleghi che avevano espresso dubbi.
Il suo doppio infortunio — prima al piede, poi alle costole — l’ha costretta a fermarsi da settimane, e questo ha alimentato sospetti e tensioni in un’edizione del programma che si sta dimostrando particolarmente competitiva.

Quando potrà rientrare in gara

Il piede risulta ormai guarito, ma le costole non sono ancora completamente ristabilite. Fialdini dovrà sottoporsi alle ultime lastre per capire se potrà tornare a ballare con un busto ortopedico oppure se sarà necessario attendere ancora, con un possibile ritorno direttamente nella serata del ripescaggio.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Pio e Amedeo irrompono a Uomini e Donne: baci a sorpresa per Gemma e Tina, gelo e risate in studio

Nov 26, 2025 Redazione
Gossip e TV

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma bacia Antonio, caos tra Sara, Jakub e Cristiana

Nov 26, 2025 Redazione
Gossip e TV

Maria De Filippi rivela il suo alter ego segreto: ‘Di notte divento Cattivik e gioco a burraco online’

Nov 26, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Ballando con le Stelle, Fialdini choc: ‘Concorrente ha chiesto di vedere le mie lastre’, scoppia il caso dietro le quinte

Attualità

Inferno di fuoco a Hong Kong: almeno 36 morti e 279 dispersi nel maxi-rogo dei palazzi popolari di Tai Po

Attualità

‘Sono rimasto impietrito’: Visentin racconta l’incontro con il pizzaiolo, il fratello di Lilly: ‘Se l’è inventato’

Attualità

Omicidio Rita Talamelli, condanna a 10 anni e 4 mesi al marito Angelo Sfuggiti: riconosciute le attenuanti

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.