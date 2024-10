Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: cachet da capogiro e programma in arrivo, sarà nonna bis

Il ritorno in tv con cachet da capogiro per la partecipazione da ospite a Ballando con le stelle e la lieta notizia dell’arrivo della seconda nipotina. Barbara d’Urso sta vivendo giorni all’insegna delle emozioni. Da quelle dolcissime legate agli affetti più cari ad un’ospitata che potrebbe far da preludio ad una svolta professionale.

Barbara d’Urso sarà nonna per la seconda volta, l’annuncio su Stories

Secondo quanto ricostruito da Dagospia Milly Carlucci avrebbe “smosso mari e monti” per avere Carmelita ballerina per una notte. La conduttrice sarebbe riuscita anche a superare alcuni ostacoli che in un primo momento sembravano difficili da sormontare per questioni di equilibri politici visto che Piersilvio Berlusconi avrebbe chiesto agli alleati di Forza Italia, e quindi Meloni e Salvini, una sorta di embargo Rai all’ex padrona di casa di Pomeriggio 5.

Alla fine sarebbe arrivato il via libera di Fratelli d’Italia e Lega ma non solo. Barbara d’Urso avrebbe anche ottenuto un sontuoso cachet per ballare e confrontarsi con i giudici del talent di Rai 1 in occasione della puntata di sabato 5 ottobre.

Carmelita sabato 5 ottobre a Ballando con le stelle: cachet da 70mila euro e possibile programma sulla Rai nel 2025

L’artista napoletana dovrebbe incassare una cifra che si aggira intorno ai 70mila euro. Inoltre sembra che si sia aperta una porticina per un ritorno in Rai per Carmelita che nel 2025 potrebbe condurre un programma di quattro puntate in prima serata o un daytime da settembre.

Nell’attesa ha fatto sapere che diventerà nonna per la seconda volta attraverso una Stories con la nuora Giulia, partner del figlio Giammauro Berardi, che mostra il pancione. “Che sorpresa. Io amo questa donna, è la mia terza figlia”.