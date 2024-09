Ballando con le stelle: la risposta di Chiara Ferragni a Milly Carlucci, la decisione di Barbara d’Urso

Un colpo sfiorato ed uno andato a segno dopo un lungo corteggiamento. “Avevo in mente un ruolo per Chiara Ferragni ma non se la sente” – Milly Carlucci ha confermato a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola il 27 settembre, i rumors sulla trattativa per avere l’imprenditrice digitale a Ballando con le stelle. Sarebbe andata meglio invece con Barbara d’Urso secondo quanto riferito da Dagospia.

Milly Carlucci conferma la trattativa con Chiara Ferragni: ‘Avevo in mente un ruolo ma non se la sente’

Come anticipato dal giornalista Giuseppe Candela Carmelita scenderà in pista come ballerina per una notte nella seconda puntata del talent show di Rai 1. Milly Carlucci sperava di averla come concorrente ma l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 pare aspirasse ad un posto in giuria. L’esibizione da ospite potrebbe essere un primo passo verso possibili collaborazioni future, magari anche in altri programmi. Ad agosto Barbara d’Urso avrebbe anche pranzato con Milly Carlucci che aveva già provato il ‘colpo’ l’anno scorso ma l’artista napoletana era legata contrattualmente a Mediaset seppur fuori dai palinsesti.

Barbara d’Urso sarà ballerina per una notte

La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà dal 28 settembre su Rai 1. il programma è giunto alla sua diciannovesima edizione tra nuovi ballerini e tanti concorrenti pronti a mettersi in gioco. Tra le anticipazioni dell’intervista svelate dal settimanale nei suoi profili social, anche uno dei sogni di Milly Carlucci riguardo al programma. “Renzo Arbore, invece, non l’ho ancora convinto a diventare ballerino per una notte. Il mio sogno? Portare Michelle Obama!” – ha riferito la conduttrice che giovedì 26 settembre sarà ospite di Cinque minuti di Bruno Vespa.