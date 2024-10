Barbara d’Urso a La vita in diretta, Alberto Matano a Milly Carlucci: ‘Ho una notizia choc gold’ (VIDEO)

“Guarda ti dico solo che è una notizia choc gold, col cuore ti voglio fare vedere questo filmato”. L’annuncio non è di Barbara d’Urso ma di Alberto Matano durante la puntata del 3 ottobre de La vita in diretta.

Barbara d’Urso ballerina per una notte a Ballando con le stelle, Matano mostra a La vita in diretta il video dell’allenamento

In collegamento con Milly Carlucci il conduttore ha richiamato alcuni delle frasi cult di Carmelita nel mostrare il video della preparazione della ballerina per una notte della prossima puntata di Ballando con le stelle. Nel filmato si vede Barbara d’Urso preparare con il ballerino professionista i passi del ballo che eseguirà in trasmissione.

Non è mancato un momento di disappunto per un piccolo errore con richiamo dell’insegnante. Milly Carlucci ha sottolineato che è una professionista fino ‘al midollo dell’osso’. “Sta provando e riprovando, non c’è nulla lasciato al caso” – ha precisato annunciando che ci sarà anche un’intervista.

Milly Carlucci: ‘Professionista fino al midollo dell’osso’

“La spieremo nei suoi allenamenti. Eseguirà un ballo sensualissimo. Veramente ci godremo pezzo per pezzo tutto il suo percorso a Ballando con le Stelle” – ha chiosato la conduttrice di Ballando con le stelle che poi ha inviato Alberto Matano a prepararsi. Nella puntata del 5 ottobre saranno presenti anche 13 concorrenti di Ballando on the road”. Il video di Barbara d’Urso è andato in onda proprio nel momento in cui su Canale 5 andava in onda Pomeriggio 5, il talk condotto per anni dalla conduttrice napoletana ed ora da Myrta Merlino.