Uomini e Donne, Giovanni Grazioso nella bufera: dai tacchi alla corteggiatrice di Giacomo, sbotta anche Maria De Filippi

Martina Donati e Giovanni Grazioso

Due registrazioni consecutive infiammano il trono dell’ex Temptation Island

Due registrazioni, due scontri e un clima sempre più teso attorno a Giovanni Grazioso. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è stato al centro delle puntate registrate il 28 e il 29 settembre, con due confronti destinati a far discutere.

Le anticipazioni, riportate da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine, raccontano infatti una prima giornata caratterizzata dal confronto con una corteggiatrice e dall’intervento deciso di Alessandra Mussolini, seguita da una seconda registrazione nella quale il tronista si è trovato faccia a faccia con Maria De Filippi.

E proprio la conduttrice, nella seconda registrazione, avrebbe rivolto a Grazioso parole particolarmente dure dopo una scelta che ha finito per coinvolgere anche le altre ragazze scese per conoscerlo.

Giovanni Grazioso e la corteggiatrice: «Puoi evitare di andare in discoteca?»

Nella registrazione del 28 settembre Giovanni Grazioso ha raccontato in studio l’esterna con una ragazza con la quale l’incontro sembrava essere andato particolarmente bene.

Al rientro in studio, però, il tronista ha raccontato di aver visto sui social alcune immagini della corteggiatrice mentre si trovava in una discoteca di Milano. A colpirlo sarebbe stato soprattutto il suo atteggiamento nei confronti di un ragazzo dai capelli rossi.

La ragazza ha immediatamente chiarito la situazione: il giovane era il fidanzato di una sua amica e la presenza insieme in pista non avrebbe avuto il significato immaginato da Giovanni.

Il confronto, però, non si è chiuso lì.

Grazioso ha infatti chiesto alla corteggiatrice se fosse possibile evitare di andare in discoteca durante la loro conoscenza. E non è stato l’unico aspetto a far discutere: il tronista ha manifestato anche il proprio fastidio per i tacchi.

Una richiesta che ha acceso immediatamente il dibattito in studio.

Alessandra Mussolini contro Giovanni: la questione dei tacchi accende lo studio

A quel punto è intervenuta Alessandra Mussolini, che non ha condiviso il ragionamento del tronista.

L’opinionista ha contestato soprattutto l’idea che una ragazza possa essere invitata a non indossare i tacchi per una questione legata alla differenza di altezza con Giovanni. La discussione ha quindi superato il semplice episodio della discoteca, spostandosi sul modo in cui Grazioso sta vivendo l’inizio del suo percorso sul trono.

Anche Maria De Filippi ha ricondotto il problema a un possibile disagio del tronista legato proprio alla differenza di altezza.

Il confronto ha così mostrato le prime crepe nel percorso di Giovanni, arrivato a Uomini e Donne dopo l’esperienza a Temptation Island.

La seconda registrazione: Giovanni punta tutto su Martina Donati

Il giorno successivo la situazione si è ulteriormente complicata.

Nella registrazione del 29 settembre, Giovanni ha infatti deciso di avvicinarsi a Martina Donati, ragazza arrivata nello studio di Uomini e Donne per conoscere Giacomo Vacalebre.

Martina era già conosciuta dal pubblico di Temptation Island, dove si era avvicinata a Diamante Crispino. Giovanni ha deciso di raggiungerla in camerino per farle capire il proprio interesse e manifestarle la volontà di conoscerla.

La risposta della ragazza, però, non è stata quella che il tronista probabilmente si aspettava.

Martina ha apprezzato il gesto, ma ha ribadito di essere arrivata nel programma per conoscere Giacomo. Nonostante l’interesse mostrato da Giovanni, dunque, non ha cambiato la direzione del proprio percorso.

Maria De Filippi non ci sta: «Io non ti riconosco più»

È al ritorno in studio che è arrivato il momento più acceso della registrazione.

Giovanni, completamente concentrato sulla possibilità di conoscere Martina, non aveva portato in esterna nessuna delle ragazze che erano scese per lui. Maria De Filippi gli ha quindi chiesto il motivo di quella scelta.

Il tronista ha spiegato di essere stato talmente preso dalla situazione con Martina da non aver pensato alle altre corteggiatrici. E, secondo quanto riportato nelle anticipazioni di Pugnaloni, ha anche sostenuto di non aver notato particolari reazioni da parte loro.

È stato proprio questo passaggio a provocare la reazione della conduttrice.

Maria gli ha fatto notare che le ragazze avevano avuto pochissime occasioni per conoscerlo e che, di conseguenza, non poteva aspettarsi reazioni particolarmente forti davanti alla sua decisione di non sceglierle per un’esterna.

Il confronto è diventato progressivamente più duro.

«Ma che hai perso la brocca, Giovanni?»

A quel punto Maria De Filippi avrebbe perso la pazienza, rivolgendosi direttamente al tronista con una frase destinata a far discutere: «Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più».

Un richiamo molto netto, arrivato dopo che Grazioso aveva spiegato di essersi concentrato esclusivamente su Martina.

La conduttrice avrebbe poi rincarato la dose, arrivando a utilizzare nei confronti del tronista un’espressione ancora più pesante, contestandogli il comportamento avuto nei confronti delle ragazze che erano arrivate in studio proprio per conoscerlo. Il confronto avrebbe lasciato il gelo nello studio.

Martina resta ferma sulla sua scelta

Nel frattempo Martina ha mantenuto una posizione precisa.

La ragazza ha fatto capire a Giovanni di apprezzare il suo interesse e il gesto compiuto nei suoi confronti, ma il suo obiettivo resta Giacomo Vacalebre. La sua presenza a Uomini e Donne nasce infatti dalla volontà di conoscere il tronista e non di iniziare una frequentazione con Grazioso.

Anche con Giacomo la situazione resta quindi aperta, mentre Giovanni dovrà fare i conti con un inizio di percorso decisamente movimentato.

Prima la discussione sui social, sulla discoteca e sui tacchi. Poi l’interesse per una ragazza arrivata in studio per un altro tronista. E infine il duro intervento di Maria De Filippi.

In appena due registrazioni, Giovanni Grazioso è già riuscito a diventare uno dei protagonisti più discussi del nuovo trono.