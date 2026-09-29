Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? La decisione della Rai sul giudice che rimpiazzerà Selvaggia Lucarelli

Barbara d'Urso

Dalla pista alla quinta poltrona: il ritorno di Barbara D’Urso

Questa volta è fatta: Barbara d’Urso entra nella giuria di Ballando con le Stelle. Dopo settimane di trattative e mesi di indiscrezioni, è arrivata la fumata bianca per l’ex conduttrice Mediaset, che nella nuova edizione dello show di Milly Carlucci avrà un ruolo completamente diverso rispetto alla sua precedente esperienza.

D’Urso non tornerà infatti sulla pista come concorrente. Siederà al tavolo della giuria, occupando la quinta poltrona lasciata libera da Selvaggia Lucarelli.

La conclusione della trattativa è stata riferita da Giuseppe Candela su Dagospia, dopo un lungo confronto che aveva lasciato in sospeso soprattutto l’aspetto economico.

L’accordo è stato raggiunto

Il progetto era sul tavolo da tempo e l’intesa sull’ingresso di Barbara d’Urso nel programma era già stata definita nei suoi aspetti principali. A rallentare l’annuncio era rimasto il confronto sul compenso economico, ultimo ostacolo prima della chiusura dell’accordo.

Ora anche questo passaggio è stato superato e Barbara d’Urso farà ufficialmente parte della nuova giuria di Ballando con le Stelle.

Si chiude così una trattativa che ha accompagnato per mesi il conto alla rovescia verso la nuova stagione del programma di Rai1.

Un anno dopo, il cambio di ruolo è clamoroso

Il ritorno di Barbara d’Urso assume un significato particolare perché soltanto un anno fa la conduttrice era stata una delle protagoniste della trasmissione come concorrente.

Aveva affrontato la pista da ballo mettendosi in gioco davanti alla giuria e al pubblico. Adesso sarà invece lei a giudicare gli altri concorrenti.

Un passaggio dalla parte di chi gareggia a quella di chi assegna i voti che rappresenta una delle novità più evidenti della nuova edizione.

La poltrona era quella di Selvaggia Lucarelli

L’ingresso di d’Urso completa anche il nuovo assetto della giuria. La quinta poltrona è quella che nella precedente edizione era occupata da Selvaggia Lucarelli, che non farà parte del cast della nuova stagione.

La presenza della conduttrice porterà quindi un volto già conosciuto dal pubblico di Ballando direttamente al centro del tavolo dei giudici.

Il suo punto di vista sarà inevitabilmente particolare proprio perché Barbara d’Urso conosce dall’interno la difficoltà della competizione, avendo vissuto personalmente l’esperienza sulla pista.

Alberto Matano cambia ruolo, novità per il tesoretto

La nuova edizione presenta altre novità già definite. Alberto Matano sarà giudice, mentre Simona Ventura e Francesca Fialdini avranno un ruolo legato alla gestione del tesoretto.

Le due saranno infatti le «custodi» del tesoretto, con un compito specifico all’interno della gara.

Il nuovo assetto mette quindi insieme conferme, nuovi ruoli e il ritorno di un volto che il pubblico ha già imparato a conoscere proprio attraverso Ballando con le Stelle.

Il debutto è fissato per sabato 3 ottobre

A questo punto manca soltanto la presentazione ufficiale della nuova stagione, che è attesa giovedì, durante la conferenza stampa di presentazione del programma.

La prima puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda sabato 3 ottobre su Rai1, con Milly Carlucci nuovamente al timone dello show.

E Barbara d’Urso arriverà in studio con una nuova responsabilità: dopo aver affrontato la pista, dovrà ora valutare chi scenderà in pista per conquistare il pubblico e la giuria.