Barbara d’Urso concorrente a Ballando con le stelle, il dietrofont rischia di sgretolare la pax Rai-Mediaset

Barbara d'Urso in occasione dekl'ospitata a Ballando con le stelle

Barbara d’Urso nel cast di Ballando con le stelle

Nonostante i tentativi e le pressioni della famiglia Berlusconi, che aveva spinto per una sua esclusione dal piccolo schermo Rai, Barbara d’Urso sarà infatti concorrente nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Una svolta inaspettata dopo che sembrava sfumata anche quest’opzione per Carmelita che era in predicato, tra l’altro, per 4 prime serate Rai.

L’’indiscrezione è stata riportata da Dagospia che ha evidenziato come il via libera all’ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe far vacillare la pax televisiva tra Rai e Mediaset sembra essersi incrinata in modo significativo.

La notizia rappresenta una piccola ma significativa vittoria per la Lega, che da tempo – tramite il suo principale sostenitore e leader Matteo Salvini – cerca di ricollocare Barbara d’Urso a Viale Mazzini. Tuttavia, fino a oggi il progetto è stato frenato dai continui “niet” dell’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, nonché dalla posizione neutrale di Fratelli d’Italia, che diversamente da Forza Italia non ha mai mostrato interesse ai destini professionali della conduttrice di Pomeriggio 5.

La politica dietro il ritorno di Barbara d’Urso in Rai

Come racconta Dagospia, l’iniziativa della Lega, in particolare del presidente facente funzioni Antonio Marano, mirava a garantire a d’Urso almeno quattro prime serate su Rai1. Il progetto era persino apparso in una bozza dei palinsesti Rai, per poi essere cancellato il giorno stesso della presentazione ufficiale. A bloccare questo sbarco, però, sono stati i ripetuti rifiuti di Pier Silvio Berlusconi e la mancanza di supporto da parte di Fratelli d’Italia.

In questo quadro di alleanze politiche e interessi televisivi, l’approdo di Barbara d’Urso come concorrente a Ballando con le stelle assume un valore particolare, segnando il primo vero ritorno della conduttrice napoletana in Rai dopo anni di esclusione.

La sfida personale con Selvaggia Lucarelli e le tensioni tra i network

Il ritorno di Barbara D’Urso non sarà privo di tensioni: nella trasmissione di Milly Carlucci, infatti, d’Urso troverà come giudice la sua acerrima nemica Selvaggia Lucarelli. Già l’anno scorso, quando Carmelita fu ospite a Ballando come “ballerina per una notte”, le due protagoniste si erano confrontate con scintille visibili. Ora che i confini della pax televisiva tra Rai e Mediaset si sono incrinati, si attendono ulteriori sviluppi sul fronte mediatico.

Non è chiaro come reagirà la famiglia Berlusconi a questa nuova situazione, che di fatto riporta d’Urso nel palinsesto Rai in modo “part-time”. Secondo Dagospia, potrebbe essere proprio lui a dover gestire la diplomazia interna tra il Biscione e la sua ex conduttrice, soprattutto in un momento delicato come la settimana di Sanremo, tradizionalmente priva di una vera controprogrammazione di Mediaset.

Impatto sul palinsesto e sulla gara degli ascolti del sabato sera

L’inserimento di Barbara d’Urso in Ballando con le stelle rappresenta anche una mossa strategica di Rai 1 per combattere la fortissima concorrenza di Maria De Filippi con Tu si que vales nel prime time del sabato sera. I rapporti tra Queen Mary e Milly Carlucci non sono mai stati idilliaci, e la presenza della conduttrice napoletana potrebbe complicare ulteriormente lo scenario.

Inoltre, Selvaggia Lucarelli, giudice storico del programma, è recentemente tornata nelle grazie di Mediaset, apparendo nel programma di Silvia Toffanin. Questa dinamica rafforza l’idea di un confronto diretto, anche personale, tra i volti di Rai e Mediaset sul palco della trasmissione. Al momento i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle sono Andrea Delogu, La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Rosa Chemical e Marcella Bella.