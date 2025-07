Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle, perché questa volta Milly Carlucci può spuntarla

Barbara d'Urso in occasione dekl'ospitata a Ballando con le stelle

Il grande ritorno in tv dopo un anno di silenzio

Dopo un lungo silenzio seguito all’uscita da Mediaset, Barbara d’Urso è pronta a rimettersi in gioco. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la conduttrice campana sarebbe in trattativa con la Rai per entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza nell’autunno 2025 su Rai1.

Un’operazione che, se confermata, segnerebbe il suo ritorno ufficiale sulla scena televisiva nazionale dopo oltre un anno di assenza e, soprattutto, il debutto su una rete pubblica dopo decenni di militanza nel Biscione.

Un ruolo da concorrente, con vista sulla conduzione

Fonti vicine alla produzione confermano che si tratterebbe di un’entrata in scena come concorrente, ma la partecipazione avrebbe un significato ben più ampio: per la Rai, rappresenterebbe un primo test in vista di un possibile ruolo da conduttrice per la stagione successiva.

Milly Carlucci, padrona di casa del programma, avrebbe personalmente insistito per averla nel cast, dopo averla già voluta come “ballerina per una notte” lo scorso anno, in un’ospitata che aveva raccolto ottimi ascolti e consensi social.

L’appoggio dei vertici Rai

Secondo quanto trapela, anche i vertici Rai, a partire dalla nuova governance, vedrebbero positivamente l’operazione: da tempo si discute sulla necessità di rafforzare il prime time con volti femminili forti e d’esperienza, capaci di catalizzare l’attenzione anche al di fuori della programmazione tradizionale.

Barbara d’Urso, che ha recentemente dichiarato di essere pronta a tornare ma “solo con un progetto in cui creda davvero”, avrebbe accolto con favore la proposta, anche se per ora preferisce non sbilanciarsi: «Fate bene a parlarne, continuate pure», ha detto sorridendo a una domanda sull’argomento.

Tra il ballo e l’opinione pubblica

La sua eventuale partecipazione dividerebbe l’opinione pubblica, com’è nel suo stile. Amatissima da una larga fetta di pubblico, soprattutto femminile e over 50, la d’Urso è stata spesso bersaglio di critiche da parte dei detrattori che non hanno mai amato il suo stile emotivo e popolare.

Ma è proprio questo dualismo a renderla un personaggio televisivo ancora potente: Ballando con le Stelle potrebbe diventare il terreno ideale per un riavvicinamento con il pubblico Rai, anche attraverso un percorso di rinnovamento d’immagine.

Il futuro dopo Ballando

Se tutto andrà secondo i piani, la partecipazione a Ballando potrebbe rappresentare solo il primo passo. Si vocifera infatti che la Rai stia pensando a Barbara d’Urso anche per un talk show in seconda serata o per un programma pomeridiano della domenica, dove la sua esperienza da padrona di casa tornerebbe centrale.

Dopo il silenzioso divorzio con Mediaset nel 2023 e l’assenza da ogni rete italiana nel 2024, l’ex regina del pomeriggio potrebbe così tornare sotto i riflettori con un percorso nuovo, ma coerente con la sua storia.