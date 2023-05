Barbara d’Urso saluta Mediaset dopo oltre 20 anni e viaggia verso la Rai: tre ipotesi per Carmelita

Dalla Rai a Mediaset, la televisione vive la rivoluzione di maggio con grandi firme che cambiano ‘casacca’ dopo decenni anche se con motivazione diverse.

Barbara d’Urso aveva un contratto di esclusiva con Mediaset dal 2003, il ritorno in Rai 40 anni dopo

Se sull’approdo di Fazio e Littizzetto a Discovery ha pesato la svolta a destra nella politica italiana, sull’addio di Barbara d’Urso dal Biscione pesano le recenti scelte editoriali che hanno portato ad un progressivo ridimensionamento degli spazi di Carmelita, ormai aggrappata al solo Pomeriggio 5. Nel suo futuro c’è il ritorno in Rai dopo oltre 40 anni. Con Pippo Baudo aveva condotto Domenica In nel 1981, programma che presto potrebbe ritrovare.

La conduttrice televisiva lavora in Mediaset con contratto in esclusiva dal 2003 ed aveva firmato numerosi programmi di successo. Dalla conduzione del Grande Fratello a La Fattoria passando per Domenica 5, Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso. A metà anni ’90 era stata protagonista della fiction La dottoressa Giò in onda su Canale 5. L’ultimo programma in prima serata griffato Barbara d’Urso risale ad un anno fa con La pupa e il secchione.

Barbara d’Urso con Pippo Baudo ad inizio anni ’80

Da Ballando con le stelle a la conduzione di coppia de La Vita in diretta, Domenica In nel futuro prossimo

Nel futuro immediato di Barbara d’Urso potrebbe esserci la partecipazione a Ballando con le stelle (come concorrente o giurata), poi magari un daytime pomeridiano su Rai 1 o Rai 2 o la conduzione in coppia de La vita in diretta con Alberto Matano. In un futuro prossimo potrebbe essere protagonista di una clamorosa staffetta con Mara Venier a Domenica In. Dall’altra parte Mediaset dovrebbe avvicendarla a Pomeriggio 5 con Veronica Gentili o Federica Panicucci.