Barbara d’Urso spunta a sorpresa a La vita in diretta (FOTO)

Non solo citazioni indiretta o video del passato per uno dei grandi volti della tv che dopo 20 anni ha chiuso la sua esperienza a Mediaset. Barbara d’Urso ha il contratto in scadenza al 31 dicembre ma non tornerà in onda sulle reti del Biscione.

Barbara d’Urso a La vita in diretta per il servizio sul film Shukram, prodotto dal figlio della conduttrice

Per rivederla all’opera bisognerà attendere gennaio quando probabilmente sarà ospite di una o più trasmissioni televisive della Rai (Domenica In, Belve). La vita in diretta ha giocato d’anticipo ed ha mostrato Carmelita nella recente uscita in occasione della prima del film Shukran, tratto da un libro di Giovanni Terzi (partner di Simona Ventura), e prodotto da Emanuele Berardi, figlio dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5.

Le immagini di Barbara d’Urso nel corso della puntata del 31 ottobre de La vita in diretta hanno fatto il giro del web con diversi utenti che hanno tirato in ballo uno dei tormentoni dell’artista napoletana. “Busta choc gold”.