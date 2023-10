Simona Ventura, sorrisi e abbracci con Barbara d’Urso dopo la pace con Mara Venier (VIDEO)

Selvaggia Lucarelli aveva tirato in ballo Barbara d’Urso senza citarla nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle nel commentare la performance di Simona Ventura. “Ha saputo reinventarsi ed ha ricominciato da cose più piccole non andando in Inghilterra a postare su Instagram improvvisamente in inglese”.

Mara Venier abbraccia Simona Ventura a Domenica In

A distanza di una settimana Simona Ventura ha vissuto prima un momento intenso a Domenica In, nel corso della puntata del 29 ottobre, durante la quale Mara Venier l’ha abbracciata affettuosamente dopo un lungo periodo di gelo. “Sei cambiata proprio, l’amore ti ha fatto cambiare, Giovanni (Terzi) ti ha fatto cambiare. Sei un’altra persona e io sono felice per te” – ha riferito la zia della televisione italiana.

La conduttrice di Citofonare Rai 2 con Barbara d’Urso sul red carpet del film Shukran

A distanza di poche ore Simona Ventura si è ritrovata al fianco di un’altra collega con la quale per diverso tempo c’è stata indifferenza. In occasione della prima di Shukran, il film diretto da Pietro Malegori, ha posato insieme a Barbara d’Urso sul red carpet. Abbraccio e sorrisi davanti ai flash per voltare pagina magari in vista anche di una possibile ospitata a Citofonare Rai 2.