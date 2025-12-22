Barbara d’Urso nel toto-Sanremo 2026: dalla coppa dimenticata a possibile co-conduzione con Conti

Toto co conduttrici Sanremo, Delogu, d'Urso e Fialdini in lizza

Barbara d’Urso, terza classificata a Ballando con le Stelle 2025, è al centro delle indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026. La conduttrice, protagonista della stagione di Milly Carlucci, ha attirato l’attenzione dei media anche l’indiscrezione sulla coppa della terza classificata dimenticata in camerino. L’episodio è stato commentato da Gabriele Parpiglia, che ha ipotizzato se si sia trattato di distrazione o gesto volontario. Nonostante questo, Barbara è stata fotografata con il trofeo tramite un amico.

Del trofeo non c’era traccia invece nella cena a ristorante con alcuni amici. Il trofeo le era stato consegnato da Selvaggia Lucarelli, alla quale Carmelita ha riservato una stoccata durante la premiazione.

Il toto-cast del Festival di Sanremo 2026

A due mesi dall’inizio del Festival, Carlo Conti valuta le co-conduttrici tra le finaliste di Ballando: Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso sono le candidate principali. Una nuova sfida il talent ma non è da escludere che il direttore artistico non dia vita ad un valzer a tre con conduttrici diverse per ogni serata. Le scelte definitive saranno comunicate dopo la pausa delle feste, con il direttore artistico intenzionato a sondare attentamente la fattibilità di ogni proposta senza rivelare strategie sui media.

Superospiti e possibili nomi

Tra i superospiti più attesi tornano Vasco Rossi e Eros Ramazzotti, mentre altri artisti già in gara potrebbero comparire accanto alle stelle del firmamento musicale italiano. Tornano inoltre i nomi di Annalisa, Clara e Gaia, candidate a partecipazioni di rilievo nelle serate del festival.

Barbara d’Urso e le opportunità televisive

Se confermata, Barbara d’Urso potrebbe trasformare la sua partecipazione a Ballando in un trampolino di lancio per la co-conduzione di Sanremo 2026. L’esperienza nella trasmissione di Carlucci ha consolidato la sua immagine di showgirl versatile e amata dal pubblico, pronta a calcare un palco ancora più prestigioso, accanto a Carlo Conti e alle star della musica italiana.

L’attesa e i retroscena

La definizione del cast di Sanremo rimane aperta e le strategie di Conti, riservate e ponderate, promettono sorprese. Il toto-cast è ancora in movimento, ma la presenza di Barbara d’Urso e delle altre finaliste di Ballando con le Stelle rappresenta una delle ipotesi più concrete e intriganti per la prossima edizione del festival.