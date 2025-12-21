Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: Andrea Delogu premiata dal pubblico: Francesca Fialdini 2ª

Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le stelle 2025

Andrea Delogu trionfa con Nikita Perotti, sul podio Barbara d’Urso e Fabio Fognini

La ventesima edizione di Ballando con le stelle si chiude con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, che conquistano il titolo con il 55% delle preferenze nello spareggio finale contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, secondi classificati al termine di una serata emozionante e non priva di polemiche.

Una finale articolata, ricca di colpi di scena, eliminazioni eccellenti e premi speciali, che ha incoronato la coppia Delogu–Perotti al termine di un percorso in costante crescita. “Questa coppa va dritta a casa di mio padre. Un grazie alla mia famiglia” – ha riferito Andrea Delogu dopo la premiazione.

La semifinale: Fialdini supera Fognini, Delogu batte d’Urso

Nel primo snodo decisivo della serata, Francesca Fialdini ha vinto lo spareggio di semifinale contro Fabio Fognini con il 65% delle preferenze, conquistando l’accesso alla finalissima. Il tennista ha chiuso così al terzo posto, davanti a Barbara d’Urso, sconfitta nello spareggio diretto contro Andrea Delogu con un netto 69%.

A Barbara d’Urso è stata consegnata la Coppa di consolazione da Selvaggia Lucarelli che più volte l’ha punzecchiata durante il percorso nel talent. Interpellata da Canino per un saluto finale più “morbido”, Carmelita ha risposto senza filtri:

«Non riesco a essere finta. Sono felice del mio terzo posto, nel mio cuore c’è sempre stata una coppia preferita».

Premi speciali e riconoscimenti

Durante la finale di Ballando con le stelle del 20 dicembre sono stati assegnati diversi premi speciali:

Premio Paolo Rossi a Martina Colombari e Luca Favilla Fabio Fognini e Giada Lini

consegnato da Rossella Erra

a Premio speciale per il miglior ballo

a Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca per il tango argentino , consegnato da Carolyn Smith

a Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca per il , consegnato da Premio Aiello per il maggior numero di spareggi

a Rosa Chemical ed Erica Martinelli, consegnato da Sara Di Vaira

Eliminazioni e polemiche

La prima manche ha visto l’eliminazione di Filippo Magnini, Martina Colombari e Rosa Chemical, quest’ultimo ripescato in extremis per il secondo round della finale ma penalizzato di -20 punti, chiudendo comunque al quinto posto ex aequo.

In apertura di puntata era stato eliminato Paolo Belli, protagonista di un momento simbolico nel finale: Massimiliano Rosolino gli ha riconsegnato le chiavi del “salone delle stelle”.

«Posso tornare l’anno prossimo come ripetente», ha scherzato il cantante, storico volto del programma.

Il rush finale ha visto protagonisti Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara d’Urso e Fabio Fognini, tra valutazioni contestate dei giudici e tensioni in studio. Rosa Chemical è stato definitivamente eliminato nonostante i 50 punti ottenuti, decisiva la penalità iniziale.

Ospiti e gran finale

A impreziosire l’atto conclusivo, i super ospiti Riccardo Cocciante e Lucio Corsi, accolti da una standing ovation.

Alla fine, il verdetto del pubblico: Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono Ballando con le stelle 2025, chiudendo una ventesima edizione intensa, divisiva e molto seguita.