Barbara d’Urso vola a Londra: ‘L’inizio di una nuova avventura’, il web impazza e Myrta esulta

Nel giorno dell’esordio di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino alla conduzione Barbara d’Urso ha superato la paura di volare ed è partita per una nuova esperienza che, probabilmente, farà da preludio ad una svolta lavorativa.

solo Barbara che con il cavolo che gliene sbatte esce dall’ Italia prendendo l’aereo per la prima volta lasciando nell’indifferenza più cosmica articoli e dichiarazioni di un inutilità imbarazzante #barbaradurso #mediaset #pomeriggio5 pic.twitter.com/DGJLgg0ax0 — FireworkCaosWalker_🌈🏳️‍🌈 (@FireworkCaos_) September 3, 2023

Barbara d’Urso su Instagram: ‘Il mio primo giorno di scuola, vivrò a Londra per un periodo di tempo’

Come raccontato su Instagram Carmelita ha raggiunto il Regno Unito. “Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo, È l’inizio di una nuova avventura” – ha riferito per chiudere con il suo classico salute “col cuore.

Barbara D’Urso non ha anticipato nulla sul suo futuro mentre sui social impazzano le ipotesi. Da un Pomeriggio 5 versione inglese sulla BBC ad interviste “choc” con i reali, spesso protagonisti dei suoi approfondimenti quotidiani della trasmissione che fino a pochi mesi fa ha condotto su Canale 5.

Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore❤️ pic.twitter.com/rC0LZYNYma — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) September 5, 2023

Pomeriggio 5, esordio ok per Myrta Merlino che vince la sfida con L’Estate in diretta

Nel frattempo Myrta Merlino, che in apertura aveva ringraziato l’ex conduttrice del programma, è partita con il botto vincendo la sfida degli con L’Estate in diretta di lunedì 4 settembre. La puntata inaugurale di Pomeriggio 5 ha registrato ieri una media di 1.633.000 spettatori con il 21.37% mentre il programma di Rai1 ha ottenuto ieri 1.364.000 spettatori con il 16.24%. Senza competitor L’Estate in diretta aveva fatto registrare venerdì 1° settembre 1.524.000 spettatori con il 18.4% di share. La neo conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto meglio anche degli ultimi due esordi del talk targati Barbara d’Urso.