Myrta Merlino si rivolge a Barbara d’Urso all’esordio a Pomeriggio 5 (VIDEO)

Dietro le quinte mentre un tecnico le sistema il microfono e discute degli ultimi dettagli della scaletta prima di entrare in studio. Così è partita l’avventura di Myrta Merlino alle 16:55 di lunedì 4 settembre alla conduzione di Pomeriggio 5.

Myrta Merlino pochi istanti prima di entrare in studio

Esordio a Pomeriggio 5 per Myrta Merlino nel nuovo studio: ‘É una prima che non dimenticherò mai’

L’ingresso in studio con i pollici verso l’alto e le prime parole da conduttrice del talk show del programma che per 15 anni ha visto al timone Barbara d’Urso. “Che emozione, devo dire che le prime sono sempre una grande emozione ma questa è una prima speciale che non la dimenticherò mai. É tutto nuovo, è la prima volta a Pomeriggio 5. É la prima volta che inizio un programma alle 16:55 e vi terrò compagni tutti i giorni per quasi due ore. É la prima volta di una nuova casa, Canale 5, ed è nuovo questo studio meraviglioso. Questo pubblico caldo che mi riempie anche perché da quando c’è stato il Covid non ho avuto più il pubblico. Ho bisogno del calore umano”.

Poi la promessa. “Dalla mia vita passata porterò la mia passione per questo lavoro. La mia passione e soprattutto vi racconterò la realtà con onestà e rispetto e sarò sempre dalla vostra parte”. Myrta Merlino ha chiuso l’anteprima citando chi l’ha preceduta alla guida di Pomeriggio 5.

La conduttrice ringrazia Barbara d’Urso: ‘Ha condotto con successo questo programma per 15 anni’

“Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao Barbara, grazie”. Poi il talk è entrato nel vivo con il caso della mamma orsa. Amarena, uccisa in Abruzzo per poi dedicarsi alle violenze di Palermo e Caivano con ospiti in studio, tra gli altri, l’attore Claudio Amendola e Rita Della Chiesa.