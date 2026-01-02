Beatrice Arnera, la partner di Raoul Bova racconta l’odio sui social e attacca l’ex: ‘Ricevo minacce e insulti’

Beatrice Arnera e Raoul Bova

L’odio sui social dopo la separazione da Andrea Pisani

Messaggi di odio, insulti personali e addirittura inviti al suicidio: è quanto ha reso pubblico Beatrice Arnera, attrice nota al grande pubblico e ora legata a Raoul Bova, con cui ha iniziato una relazione dopo la separazione dall’ex compagno Andrea Pisani, padre della sua figlia Matilde.

Attraverso una serie di stories su Instagram, l’attrice ha voluto denunciare la pressione costante e le minacce ricevute negli ultimi mesi, a seguito dell’uscita allo scoperto con Bova, conosciuto sul set della fiction Buongiorno, mamma.

“Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze.” – ha scritto Arnera.

Andrea Pisani

“Una donna non deve giustificare la propria libertà”

Nel lungo sfogo pubblicato sui social, l’attrice punta il dito contro un meccanismo culturale che continua a colpire le donne che scelgono di interrompere una relazione:

“Una donna che si separa e dopo mesi decide di ricominciare viene perseguitata. Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner”.

Parole che diventano un atto di accusa verso una mentalità ancora radicata, capace di trasformare una scelta personale in un bersaglio pubblico. Arnera parla apertamente di odio, minacce e inviti al suicidio, sottolineando come tutto ciò avvenga nel 2026, in un contesto che dovrebbe invece garantire tutela e rispetto.

Il messaggio alla figlia e il diritto alla libertà

Il suo sfogo non riguarda solo la vicenda personale, ma anche un messaggio educativo e sociale:

“Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza dover dare troppe spiegazioni, né a mamma, né a papà, né ai social o all’Italia intera. Perché non siamo sassi, siamo esseri umani”.

Arnera sottolinea come la libertà di scelta personale non debba mai trasformarsi in motivo di violenza, insulti o ripercussioni lavorative.

La storia con Raoul Bova

Dopo la separazione da Andrea Pisani, comico del duo i Panpers, con cui ha avuto la figlia Matilde, Arnera ha intrapreso una relazione con Raoul Bova, come confermato anche dal giornalista Gabriele Parpiglia.

“Erano amici che però oggi hanno trasformato la loro amicizia in amore. Bova si rialza grazie a lei e lei, fresca di rottura con Andrea Pisani, si rialza grazie a Raoul”, racconta Parpiglia, sottolineando come la nuova coppia sia ora stabile e pubblica.

Le ripercussioni e l’impegno sociale

Arnera denuncia anche i danni concreti di questo clima di odio, con ripercussioni sul lavoro e sulla vita quotidiana:

“Non dovrebbero esistere conseguenze violente, insulti o minacce di morte per chi decide di ricominciare la propria vita. Nel 2026, questo non può accadere”, conclude l’attrice, con un messaggio di speranza e resilienza.