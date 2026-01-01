Rocco Hunt “sdoppiato” a Capodanno: perché era in tv a Catanzaro ma anche sul palco di Reggio Calabria

Rocco Hunt a L'anno che verrà

L’Anno che Verrà, il caso che ha fatto discutere il pubblico di Rai 1

La notte di Capodanno ha regalato spettacolo, musica e… un piccolo mistero televisivo. Durante L’Anno che Verrà, il concertone di Rai 1 condotto da Marco Liorni e seguito da oltre 5,2 milioni di spettatori con il 35,5% di share, molti telespettatori si sono chiesti come fosse possibile che Rocco Hunt apparisse contemporaneamente a Catanzaro, sul palco del programma, e a Reggio Calabria, dove era atteso per il concerto di Capodanno in piazza.

Una domanda diventata virale nel giro di poche ore, alimentata dai video pubblicati sui social e dai commenti di chi, presente dal vivo a Catanzaro, si è trovato davanti a un palco… vuoto.

La spiegazione: una performance registrata

Nessun mistero, nessuna magia. La risposta è tutta nell’organizzazione tecnica dell’evento.

Rocco Hunt, infatti, aveva concordato con largo anticipo una doppia presenza: una per la diretta Rai e una per il concerto di Reggio Calabria.

La prima esibizione è avvenuta in diretta alle 21.30 dal palco di Catanzaro, nell’ambito de L’Anno che Verrà. Subito dopo, l’artista ha lasciato la città per raggiungere Reggio Calabria, dove era atteso per la festa di piazza.

La seconda apparizione su Rai 1, trasmessa intorno alle 23.30, non era in diretta: si trattava di una registrazione effettuata durante le prove generali del giorno precedente.

Il momento che ha acceso i social

Quando Marco Liorni ha annunciato nuovamente Rocco Hunt in scaletta, molti spettatori presenti in piazza a Catanzaro si sono accorti che sul palco non c’era nessuno. Sul maxischermo scorrevano le immagini dell’esibizione, ma l’artista non era fisicamente presente.

Da lì la valanga di video su TikTok, X e Instagram, con utenti intenti a documentare il “mistero” della doppia presenza. In realtà, si trattava semplicemente di una soluzione tecnica per consentire all’artista di rispettare entrambi gli impegni.

La scaletta della notte di San Silvestro

Riassumendo, ecco come si è svolta realmente la serata di Rocco Hunt:

Ore 21.30 – Esibizione in diretta a Catanzaro per L’Anno che Verrà su Rai 1

– Esibizione in diretta a Catanzaro per L’Anno che Verrà su Rai 1 Ore 23.30 – Messa in onda dell’esibizione registrata durante le prove del 30 dicembre

– Messa in onda dell’esibizione registrata durante le prove del 30 dicembre Ore 00.30 – Concerto dal vivo a Reggio Calabria, in Piazza Indipendenza

Una pianificazione precisa che ha permesso all’artista di essere protagonista in due delle piazze più seguite del Capodanno italiano.

Registrati anche I The Kolors su Canale 5

Lo stesso è accaduto durante il concerto di Capodanno trasmesso in diretta da bari da Canale 5 e condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. La performance dei The Kolors era infatti registrati. Il gruppo, con Stash frontman, era a Palermo per la notte del 1° dell’anno. “L’esibizione è stata registrata mentre era in onda La Ruota della Fortuna”.