Dalla casa del Grande Fratello alla “caccia al gigolò” per Le Iene. Missione speciale per Beatrice Luzzi per il programma televisivo di Italia 1. Con l’aiuto di Gaston Zama l’attrice ha iniziato a contattare uomini escort per un appuntamento.

Beatrice Luzzi in missione per Le Iene

Un’impresa che si è rivelata più ‘ardua’ del previsto visto che in molti non rispondevano, altri erano impegnati già e qualcuno ha anche infastidito la romana per le sue risposte. “Sei troppo complicato”. Dopo numerosi tentativi a vuoto Beatrice Luzzi è riuscita a concordare un incontro con Massimo, un uomo maturo che ha chiesto 600 euro senza limiti di tempo per intrattenersi con l’attrice. “L’albergo lo paghi tu”.

Una volta in stanza il gigolò ha raccontato alcuni aneddoti legati ai suoi inizi spiegando che tutto è partito da una proposta di una donna che gli offrì dei soldi in cambio di prestazioni dopo aver lavorato come spogliarellista. Ad avviarlo definitivamente alla professione fu l’incontro ad una prostituta di alto borgo russa. Non sono mancati clienti particolari.

L’incontro con l’escort Massimo: ‘Seicento euro senza limiti’

Dalla coppia satanista alla donna che voleva avere rapporti intimi mentre il marito stava per rientrare in casa. Stuzzicato da Beatrice Luzzi, l’escort Massimo ha raccontato anche alcuni momenti difficili della sua vita legati anche all’assunzione di farmaci dopanti per mantenere alte le prestazioni. La dipendenza dal sesso l’ha portato a considerare soluzione estreme. “Sono stato salvato dalla mia ragazza”.