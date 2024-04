Grande Fratello, Heidi Baci riabbraccia Beatrice Luzzi in Albania: la reazione sulla vittoria di Perla

É arrivata direttamente dall’Italia la sorpresa speciale per Heidi Baci nel corso della puntata del 20 aprile del Grande Fratello Vip Albania. La modella ha ritrovato una delle ex coinquiline della breve avventura della versione italiana del reality. Beatrice Luzzi ha raggiunto Tirana per riabbracciare la 25enne con la quale si era instaurato un bel rapporto durante l’esperienza nella casa più spiata dagli italiani.

Beatrice Luzzi fa una sorpresa ad Heidi Baci al Grande Fratello Vip Albania, la modella spiazzata dalla vittoria di Perla Vatiero

Prima dell’ingresso dell’attrice, il conduttore ha mostrato ad Heidi Baci le immagini del momento della proclamazione di Alfonso Signorini della vincitrice del Grande Fratello. L’abruzzese ha così scoperto che il reality è stato vinto da Perla Vatiero e non da Beatrice Luzzi e si è lasciata andare ad un’espressione tra lo stupore e l’incredulità. “Come hai visto Beatrice è arrivata in finale e si è classifica seconda. Ha vinto Perla, cosa ne pensi”. La modella ha risposto “auguri” facendo intuire un certo disappunto per il verdetto finale.

LA FACCIA SCHIFATA DI HEIDI PER LA VITTORIA DI PERLA ME LA STO FACENDO SOTTOOOOOOO



Heidi: -“Auguri” pic.twitter.com/alkvWzgWmZ — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 20, 2024

Poi l’atteso momento dell’incontro con l’attrice che ha letto una poesia scritta da Heidi prima di abbracciarla. “Non sapevo che non scrivessi poesie. Sei bellissima tesoro. Lo so che è dura, mi raccomando non mollare. Ti ricordi quando sei venuta a trovarmi? Mi hai detto ‘mantieni la tua lucidità’, non sai quanto mi è servito” – ha esordito la romana.

L’attrice incoraggia Heidi Baci: ‘Sei forte, puoi vincere’

“Adesso lo dico io a te, perché sei forte, puoi farcela, rispondi come sai fare tu, con ironia e con il sorriso splendido che hai. Tu hai tanto intuito amore mio. Vai avanti perché puoi vincere“ – ha aggiunto Beatrice Luzzi che poi si è complimentato con il conduttore. “Che bella casa che avete” e rivolgendosi ad Heidi prima di andare via. “Ma poi vi truccano. Mi raccomando fino alla fine, guarda che sei forte. Puoi vincere”.,