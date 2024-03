Beatrice Luzzi a Verissimo rivela di cosa si è pentita e chiude definitivamente a Garibaldi

La puntata pasquale di Verissimo, 31 marzo, è stata dedicata ai finalisti del Grande Fratello. Ad aprire le danze è stata l’inquilina che da molti è stata definita la vincitrice morale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi sulla mancata vittoria al Grande Fratello: ‘Il successo avrebbe dato più valore a quest’esperienza’

Beatrice Luzzi ha ammesso che il trionfo avrebbe dato più valore alla sua esperienza ed avrebbe fatto felice i suoi cari. “Ci tenevo a vincere per i miei figli. Io, per il mio secondo posto, non ho avuto nessun sentimento negativo, mi andava bene così, però mi sarebbe piaciuto vincere per loro”.

L’attrice ha spiegato che quando era dietro le quinte ha compreso che non avrebbe vinto il Grande Fratello. Durante l’intervista con Silvia Toffanin ha ammesso di essersi pentita di alcune affermazioni e comportamenti avuti durante l’avventura nella casa più spiata dagli italiani.

“Mi sono pentita un po’ di ciò che dissi ad Angelica (definita gatta morta) e, forse, avrei potuto dare un po’ meno peso alle parole che sentivo su di me. Io mi sono sempre sentita sola dentro alla casa, però, ogni volta rinnovavo la speranza, poi, mi nominavano tutti di nuovo” – ha aggiunto Beatrice sottolineando che il vento è cambiato quando non era più nominabile perché aveva guadagnato l’accesso alla finale.

L’attrice: ‘Mi sono pentita di ciò che dissi ad Angelica’

Raggiunta in studio da Giuseppe Garibaldi, l’attrice ha ribadito di aver chiuso per sempre con il collaboratore scolastico. “Vengo sempre attratta da persone diverse di me perché mi stimolano. Con lui non potrebbe funzionare perché ci sono dei punti di vista molto diversi, non troviamo un percorso comune su alcune cose e io non riesco ad andare oltre” – ha chiosato rimarcando che il calabrese ha bisogno del tempo per crescere.

