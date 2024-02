Grande Fratello, Beatrice si scaglia contro Signorini e chiede di essere eliminata: fan divisi

“Per favore, votatemi per farmi uscire”. L’appello di Beatrice Luzzi dopo lo sfogo in confessionale con Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande Fratello del 5 febbraio. L’attrice ha chiesto alla sua fandom di votare contro di lei per essere eliminata sulla falsa riga di quello che fece l’anno scorso Antonella Fiordelisi ma i Luzzers, i suoi fans, sono divisi sulla questione.

Beatrice Luzzi va al televoto al Grande Fratello e lancia un appello ai fan: ‘Per favore fatemi uscire’

Una decisione che è maturata dopo il confronto in confessionale con Alfonso Signorini durante il quale ha manifestato di non reggere più la situazione che si è creata in casa e che quanto fatto non viene mai messo in evidenza. “Hanno parlato per mesi di me, di strategie per eliminarmi dicendo le peggio cose. Ho detto non equilibrato ad una persona e individualista all’altra, non mi sembrano cose gravi. Ho detto “un altro napoletano” perché sono personalità forte perché tre napoletani sono tanti ed è un complimento” – ha sottolineato Beatrice Luzzi in confessionale.

“Ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata sottolineando le cose che non vanno, quelle piccole cose che dico rispetto a tutto quello che faccio di bello è troppo. Se voi volete che io decida di uscire da questo programma ci state riuscendo. Sono a limite” – ha aggiunto l’artista. Signorini ha replicato che anche lei ha usato termini forti durante il percorso. “Se vuoi possiamo fare la lista della spesa, se ti diverte tanto e poi vediamo chi ha calcato di più la mano”.

Lo scontro con Signorini: ‘Facciamo che esco pure io come Fiordaliso e voi impostate le puntate su qualcun altro’

Il discorso del conduttore del Grande Fratello ha provocato ulteriore scoramento in Beatrice. “Egoriferita? “Egobersagliata forse… Ma è chiaro che se fate tre quarti di puntate su di me poi mi odiano. Siccome fuori ho tante responsabilità da affrontare facciamo che esco pure io come Fiordaliso e voi continuate il programma ed impostate le puntate su qualcun altro”.

L’appello di Beatrice ha acceso un dibattito sui social tra i fan dell’attrice che è al televoto con Stefano, Vittorio e Federico. Molti hanno deciso di sostenerla e di votarla per salvarla. “Se facessimo il contrario daremmo ragione i chi dici che la corona di carta sta cadendo”. Altri, invece, rimarcano che per il suo bene è meglio che esca dal reality. “Perché farla soffrire ancora, e poi c’è la penale”. C’è chi poi invita a restare tranquilli ed aspettare le prossime ore. “Speriamo che Bea si riprenda, così non posso vederla. Non è un gioco”.