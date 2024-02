Beatrice Luzzi in crisi al Grande Fratello: lo staff e l’ex compagno comunicano la decisione

Il segnale che la fandom di Beatrice Luzzi sperava di ricevere dopo che aveva manifestato l’intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello ed aver esortato i fan a mandarla fuori al prossimo televoto nel corso della puntata del 5 febbraio.

Beatrice Luzzi medita l’addio al Grande Fratello: l’appello dopo il confronto con Signorini

L’appello dell’attrice aveva diviso i fan della protagonista assoluta di quest’edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Per molti bisognava continuare a sostenerla per non darla vinta a Perla Vatiero, Massimiliano Varrese e Paolo Masella che l’hanno presa di mira in puntata. C’è chi invece sostiene che per il bene di Beatrice Luzzi sarebbe meglio chiudere l’avventura al Grande Fratello.

La speranza di tutti era quella di ricevere un segnale dall’artista sul come muoversi in vista del televoto della puntata del 12 febbraio. La romana è in nomination con Federico, Stefano e Vittorio. Nelle ultime ore lo staff di Beatrice ha pubblicato un post sui profili social dell’attrice con il quale rassicura i fan sulla volontà di proseguire l’avventura al Grande Fratello ed invita tutti a sostenerla al televoto.

L’ex compagno dell’attrice rassicura i fan dopo aver sentito gli autori: ‘Vuole andare fino in fondo’

“Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso. Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e salvare la nostra Regina fino alla vittoria“.