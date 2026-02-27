Belén Rodríguez a Sanremo 2026 con Samurai Jay: apparizione lampo ma qualcosa va storto

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez special guest nell’esibizione di Samurai Jay

«Stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento». È questo il verso pronunciato da Belén Rodríguez durante la terza serata del Festival di Sanremo. La showgirl argentina è tornata sul palco del Teatro Ariston come special guest nell’esibizione di Samurai Jay, sulle note del brano in gara “Ossessione”.

Un’apparizione breve, studiata nei dettagli, ma che non è passata inosservata.

Belén Rodríguez a Sanremo 2026: cosa è successo durante “Ossessione”?

Dopo le voci circolate sin dalla prima puntata – quando di lei si era sentita soltanto la voce – l’ingresso in scena è arrivato durante la terza serata di Sanremo 2026.

Nel momento centrale di “Ossessione”, la telecamera si è staccata dall’artista in gara per salire verso la celebre scalinata dell’Ariston. In cima, fasciata in un lungo abito rosso fuoco, è apparsa Belén Rodríguez con un microfono tra le mani, puramente scenico.

La frase inserita nel brano è stata pronunciata in playback: il microfono risultava spento e l’audio era registrato. Un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori, anche per un evidente fuori sync tra labiale e traccia vocale.

Dopo pochi secondi, la showgirl è rientrata dietro le quinte così come era arrivata, lasciando nuovamente la scena a Samurai Jay e alle sue ballerine.

NO io sono completamente A TERRA per questa apparizione di Belen di 3 secondi in cui entra in ritardo sbaglia il playback e poi saluta sparendo nel nulla

DIVA#Sanremo2026 pic.twitter.com/ZtXDzeRuts — Pedrangela 💐 (@Angela_akz) February 26, 2026

Perché Belén era assente nelle prime serate di Sanremo 2026?

Si vociferava della sua presenza già dall’esordio del cantante sul palco dell’Ariston. Durante la prima esibizione, tuttavia, Samurai Jay era stato accompagnato esclusivamente dal corpo di ballo, mentre della showgirl argentina si era sentita soltanto la voce registrata.

Nessun colpo di scena, quindi, ma un’apparizione programmata per la terza serata. Tutto previsto nella costruzione scenica della performance, senza effetti sorpresa dell’ultimo minuto.

“Ossessione” sarà una hit estiva?

Il brano portato in gara da Samurai Jay ha tutte le caratteristiche della hit destinata a esplodere con l’arrivo del caldo. Ritmo incalzante, sonorità urban-pop e un ritornello facilmente memorizzabile: elementi che potrebbero spingere l’artista a un tour estivo lungo tutta l’Italia.

E non è escluso che in alcune tappe possa esserci nuovamente un’incursione di Belén Rodríguez, vista la collaborazione scenica costruita per Sanremo 2026.

L’annuncio di Carlo Conti per la serata cover

Subito dopo l’esibizione, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha precisato che la showgirl argentina sarà protagonista della serata delle cover di venerdì 27 febbraio.

Un ritorno più strutturato rispetto alla breve comparsa durante “Ossessione”, che potrebbe offrire maggiore spazio performativo rispetto al cameo in playback visto nella terza serata.