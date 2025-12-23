Sanremo 2026, il colpo a sorpresa: Belen con Samurai Jay per tutte le serate e per la cover arriva Zucchero

Samurai Jay e Belen Rodriguez

L’indiscrezione che accende Sanremo 2026

Sanremo 2026 inizia già a far parlare di sé. A rivelare uno dei retroscena più clamorosi della prossima edizione è stato Luca Dondoni, giornalista musicale, ai microfoni del Pezzi Podcast, da lui ideato con Andrea Laffranchi e Paolo Giordano.

Protagonista dell’indiscrezione è Samurai Jay, giovane rapper originario di Mugnano (Napoli), selezionato tra i 30 artisti in gara al Festival condotto e diretto da Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio 2026.

Belen Rodriguez ospite “strutturale” del Festival

Secondo quanto raccontato da Dondoni, Samurai Jay non sarà solo sul palco dell’Ariston. Accanto a lui, per tutte e cinque le serate, ci sarà Belen Rodriguez in veste di ospite speciale.

Un ruolo non ornamentale, ma integrato nello spettacolo:

“Fa parte della canzone che Samurai Jay porta in gara”, ha spiegato Dondoni.

“Belen sarà seduta sul palco, con le gambe accavallate, e dirà solo una frase: ‘Ehi Chico, vai un po’ più lento’. Da lì il pezzo cambierà ritmo”.

Una scelta scenica pensata per sorprendere e dividere.

Il significato del brano ‘Ossessione’

Il brano in gara a Sanremo 2026 si intitola “Ossessione”. Presentandolo ufficialmente con Carlo Conti, Samurai Jay lo ha definito:

“Una sana ossessione. Il motore che ci muove: per una donna, per la musica, per la vita. Tocca correre”.

La presenza fissa di Belen diventa quindi parte della narrazione artistica, non un semplice cameo.

Il colpo grosso: Zucchero nella serata cover

Ma non è tutto. Dondoni ha rivelato anche l’ospite della serata dei duetti:

Samurai Jay feat Zucchero Fornaciari.

Un’accoppiata che promette di essere una delle più commentate del Festival. Per Zucchero si tratterebbe di un ritorno all’Ariston dopo sei anni, dall’ultima apparizione nel 2020 durante l’era Amadeus.

Un Festival che punta su contaminazioni e spettacolo

Le anticipazioni raccontano un Sanremo 2026 orientato a:

contaminare generazioni musicali,

mescolare rap, pop e grandi icone,

rafforzare la dimensione spettacolare.

Dondoni, prudente, ha aggiunto:

“Può sempre cambiare tutto, ma per ora è così”.

Samurai Jay, il nome nuovo su cui puntare

Per il giovane rapper napoletano, Sanremo 2026 rappresenta una consacrazione. Un debutto accompagnato da due figure iconiche come Belen e Zucchero lo proietta immediatamente al centro del dibattito mediatico.

Il Festival di Carlo Conti, ancora prima di iniziare, ha già trovato uno dei suoi casi simbolo.