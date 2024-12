‘Benfica-Bologna? Io sono per la…’, l’amico di Gianni Morandi fa scendere il gelo a La Volta Buona (VIDEO)

Momenti di imbarazzo durante la puntata dell’11 dicembre de La Volta Buona. La trasmissione di Caterina Balivo ha dedicato una parte del programma all’80esimo compleanno di Gianni Morandi. La conduttrice ha aperto l’album di ricordi con gli ospiti in studio e con gli auguri di amici e colleghi.

Imbarazzo durante il collegamento con Monghidoro per l’80esimo compleanno di Gianni Morandi: Balivo scioccata

Il momento esilarante durante il collegamento con Monghidoro, il comune della provincia di Bologna che ha dato i natali al cantante. L’inviato, Domenico Marocchi, si è avvicinato Nino, amico di vecchia data di Gianni Morandi. Il discorso è scivolato sull’impegno di Champions League del Bologna, l’artista è super tifoso rossoblù, ma l’uomo ha spiazzato tutti.

“Come va a finire Benfica-Bologna visto che Gianni è scappato dal Monghidoro per andare a vedere la partita” – ha riferito Caterina Balivo. “Io sono per la fi.a” – la risposta spiazzante dell’amico del cantante. “É impazzito” – ha ribattuto l’inviato con la conduttrice che è rimasta esterrefatta per l’affermazione dell’uomo. Il video è diventato rapidamente virale tra gif e commenti divertiti per la ‘dedica speciale’ per il compleanno dell’eterno ragazzo della musica italiana.