A letto con 100 uomini in 24 ore, ma qualcosa non va: la star di Of Lily Phillips scoppia in lacrime

Dalle ardite provocazioni alle lacrime. La star di OnlyFans Lily Phillips ha fatto scalpore per un esperimento audace e controverso. La 23enne originaria del Derbyshire ha invitato 100 uomini a trascorrere momenti intimi con lei nell’arco di 24 ore.

Una performance che aveva raccontato con entusiasmo precisando che di essere stata a letto con 101 persone provenienti da paesi diversi. Le parole della content creator avevano innescato roventi polemiche sui social. A mesi di distanza Lily Phillips si è espressa diversamente sottolineando che è rimasta emotivamente segnata da quello che ha fatto in un documentario realizzato da Joshua Pieters che l’ha seguita mentre tentava “l’impresa”. Ha rivelato di aver dovuto affrontare “un’immensa pressione” per soddisfare le aspettative di tutti i partecipanti.

“Non si trattava di esaurimento fisico, ma di peso emotivo” – ha confessato la 23enne che si è ritrovata a lottare o con sentimenti di inadeguatezza, poiché alcuni partecipanti esprimevano insoddisfazione o la facevano sentire in colpa per le sue mancanze e per non aver soddisfatto le loro aspettative. Philips è scoppiata in lacrime. “Con ogni persona potevo intrattenermi per un paio di minuti a persona”.

Nonostante ciò ha annunciato che accetterà una nuova sfida: andare a letto con 1.000 uomini in 24 ore. “L’ho sognato con la mia assistente. Non vedo l’ora… è molto emozionante. Sarà un record mondiale. Una vera sfida! Idealmente, lo faremo in un grande magazzino con due porte. Spero un paio di secondi ciascuno al massimo – e via!” – ha chiosato Lily Phillips.

Lily Philips reflects on her sadness after sleeping with 100 guys in 1 day.



1) she’s responsible for her own behaviour in this sick stunt



2) It’s also clear OF have turned women into plastic dolls – and the “models” themselves have bought this heartbreaking lie



BAN OF NOW 💔 pic.twitter.com/wDA6hpvNJZ — Lois McLatchie Miller (@LoisMcLatch) December 11, 2024

Il documentario, pubblicato su YouTube, è stato girato in un Airbnb con due camere da letto a Londra. Dopo lo stunt, è stato chiesto a Philips come fosse stata l’esperienza. Nel video, Philips ha detto che “non era per i deboli” e che “non lo consiglierebbe” a nessuno. Poi è scoppiata a piangere ed ha chiesto un minuto di stop. Il documentario mostrava anche la stanza piena di fazzoletti e una rosa su un letto di un romantico ammiratore. “Questo documentario è devastante da guardare come essere umano” – ha detto un utente.