Amadeus cita Teo Mammucari e Francesca Fagnani a La Corrida: cosa è successo (VIDEO)

“Mi dai del lei, fino a pochi minuti fa mi hai dato del tu”. L’infastidito esordio di Teo Mammucari durante l’infuocata intervista di Francesca Fagnani a Belve si è ripetuto in maniera ironica durante la puntata dell’11 dicembre de La Corrida.

Amadeus scherza con un concorrente che chiede di dargli del tu: ‘Che facciamo come la Fagnani e Mammucari?’

La questione del ‘lei’ è tornata in ballo in un divertente siparietto tra Amadeus e uno dei ‘dilettante allo sbaraglio’. “Benvenuto signor Paolo” – ha esordito il conduttore dello storico programma in onda sul Nove. L’uomo l’ha invitato a dargli del tu ma Amadeus ha ribattuto che lui si rivolge sempre così ai concorrenti. “Ah solo Paolo? No vabbè, ma io do sempre del lei ai concorrenti. Ci dobbiamo dare del tu?“ – ha precisato con l’uomo che ha ribattuto: “Non del tu, solo Paolo” – ha affermato un po’ imbarazzato.

A questo l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha citato il botta e risposta tra Mammucari e Fagnani. “Ok vada con il lei, io di solito do del lei. Che facciamo come la Fagnani e Mammucari? Proprio no dai“. Affermazione che ha provocato la reazione divertita dell’orchestra e del pubblico.