BigMama: ‘Ho pagato tutto io’, lo sfogo social contro le accuse di privilegi dopo il rientro da Dubai

Big Mama

BigMama torna in Italia dopo la disavventura a Dubai

Con queste parole la cantante e rapper BigMama ha aperto un lungo sfogo pubblicato nelle storie Instagram, dove ha ricostruito passo dopo passo la disavventura vissuta negli Emirati Arabi Uniti dopo una vacanza alle Maldive.

Undici storie consecutive, un racconto dettagliato e un messaggio chiarissimo: nessun trattamento privilegiato.

Negli ultimi giorni sui social erano circolate voci secondo cui l’artista avrebbe ricevuto aiuti speciali dalle istituzioni italiane per rientrare nel Paese. Accuse che BigMama ha deciso di respingere con fermezza.

“Ho pagato tutto io”, ha spiegato, precisando di aver sostenuto personalmente ogni spesa: dal nuovo biglietto aereo fino al taxi per raggiungere l’aeroporto di Dubai.

Un chiarimento necessario, soprattutto per chi sui social aveva insinuato che la cantante avesse beneficiato di un trattamento speciale in quanto personaggio pubblico.

Cosa è successo al volo di BigMama tra Maldive e Dubai?

La disavventura della rapper è iniziata il 28 febbraio.

BigMama si trovava alle Maldive per qualche giorno di vacanza e alle 10:15 aveva preso un volo in partenza dall’aeroporto di Malé con destinazione Dubai.

Durante la fase di atterraggio, però, qualcosa è andato storto.

L’aereo ha iniziato a girare sopra gli Emirati Arabi perché l’aeroporto risultava improvvisamente chiuso. Una situazione anomala che ha costretto il comandante a cambiare rotta.

Il volo è stato quindi dirottato verso Fujairah, un altro aeroporto negli Emirati.

Da lì è iniziata una lunga giornata di attesa e confusione per i passeggeri. Tutti sono stati trasferiti in pullman verso un hotel di Dubai, dove hanno trascorso la notte.

Solo una volta arrivata in albergo BigMama ha iniziato a rendersi conto della gravità della situazione.

Il racconto choc: “Un missile intercettato sopra il nostro hotel”

Tra i momenti più impressionanti della vicenda, la cantante racconta un episodio che l’ha profondamente scossa.

“Appena entrata in camera ho sentito un missile intercettato sopra il nostro hotel”.

Un episodio che ha generato paura tra i presenti.

Per questo motivo BigMama ha deciso di non restare da sola nella stanza ma di scendere nell’atrio dell’hotel insieme ad altri italiani incontrati durante quelle ore di tensione.

Lì si è creata una sorta di piccola comunità improvvisata, fatta di connazionali che cercavano informazioni, aggiornamenti e soprattutto una soluzione per tornare in Italia.

La rapper ha raccontato anche di non essere riuscita inizialmente a collegarsi a internet, una difficoltà che ha reso ancora più complicato capire cosa stesse succedendo.

Lo sfogo contro gli haters: “La vostra ignoranza è disarmante”

Il lungo racconto su Instagram è stato anche l’occasione per rispondere alle critiche circolate online.

BigMama ha respinto con decisione l’idea di aver ricevuto trattamenti di favore.

“Sono una cittadina italiana con residenza a Milano e pago le tasse”, ha scritto.

Un messaggio diretto a chi aveva insinuato che l’intervento delle autorità italiane fosse legato alla sua notorietà.

La cantante ha anche ribadito il suo legame con l’Italia, rispondendo a chi l’aveva accusata di criticare il Paese.

“Non ho mai detto di odiare l’Italia, la amo da morire”.

Poi l’affondo contro gli haters: “La vostra ignoranza è disarmante”.

I ringraziamenti all’ambasciata italiana negli Emirati

Nonostante la tensione e la paura vissuta in quei momenti, BigMama ha voluto anche dedicare parole di gratitudine a chi ha offerto supporto agli italiani bloccati a Dubai.

In particolare ha ringraziato l’ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, che si è attivato per fornire assistenza ai connazionali presenti nell’hotel.

Un ringraziamento è arrivato anche per il giornalista Vincenzo Nigro, che si è impegnato per mettere in contatto gli italiani bloccati con l’ambasciata.

Alla fine, dopo ore di attesa e incertezza, la cantante è riuscita a rientrare in Italia.

E una volta tornata a casa ha deciso di raccontare tutto.

Non solo per chiarire la propria posizione, ma anche per mettere a tacere polemiche che, a suo dire, nascono da informazioni incomplete.

Una storia di viaggio complicato, paura improvvisa e polemiche social.

Ma che per BigMama si è conclusa con una sola frase, semplice e liberatoria: “Finalmente a casa”.