Britney Spears, 44 anni, arrestata per guida in stato di ebbrezza in California

Britney Spears

Arresto nella contea di Ventura: i fatti

Mercoledì notte, Britney Spears, 44 anni, è stata arrestata nella contea di Ventura, in California, dagli agenti della California Highway Patrol. Secondo i registri dello sceriffo della contea, la popstar è stata fermata intorno alle 21:30 e portata in centrale, venendo rilasciata solo nelle prime ore di giovedì mattina, verso le 6.

Il verbale d’arresto non specifica con precisione l’accusa, anche se fonti locali indicano che si tratterebbe di guida in stato di ebbrezza. L’udienza in tribunale è stata fissata per il 4 maggio 2026.

Messaggi per richiedere un commento sono stati lasciati allo sceriffo della contea, alla California Highway Patrol e ai rappresentanti legali di Spears, senza ricevere conferme ufficiali sui dettagli della vicenda.

Un momento delicato nella carriera di Britney

L’arresto arriva in un periodo complesso per la popstar statunitense. A dicembre 2025, Spears aveva infatti ceduto i diritti del suo intero catalogo musicale alla società indipendente Primary Wave, in un’operazione valutata intorno ai 200 milioni di dollari, secondo fonti americane, anche se i dettagli economici ufficiali non sono stati resi pubblici.

La cantante, fenomeno globale degli anni ’90 e 2000, continua quindi a essere protagonista non solo sul palco, ma anche sulle prime pagine dei tabloid. La sua vita privata e professionale resta sotto osservazione internazionale, alimentando discussioni tra fan e media.

Britney Spears: dalla star adolescente al movimento #FreeBritney

Nata in Mississippi e cresciuta in Louisiana, Britney Spears è esplosa come fenomeno teen pop grazie a MTV, Disney Channel e hit iconiche come “…Baby One More Time”, “Oops! … I Did It Again” e “Toxic”. La sua carriera ha segnato un’epoca, con album certificati platino e due titoli di diamante negli Stati Uniti.

All’inizio degli anni 2000, la sua vita privata è diventata oggetto di scrutinio costante da parte dei media. Le difficoltà personali, la tutela giudiziaria imposta dal 2008 e il controllo esercitato dal padre hanno trasformato Britney in simbolo del movimento #FreeBritney, culminato nel 2021 con la fine della tutela legale.

Nel 2023, la popstar ha raccontato la sua storia nel bestseller autobiografico “The Woman in Me”, confermando una narrazione personale e diretta, lontana dal gossip sensazionalistico.

Il quadro odierno

Nonostante la fama e i successi, Britney Spears continua a confrontarsi con episodi delicati come quello appena accaduto a Ventura. L’arresto, breve ma mediaticamente rilevante, sottolinea la costante attenzione su ogni aspetto della sua vita.

Ora, la prossima tappa sarà la comparizione in tribunale il 4 maggio, dove si chiariranno i dettagli legali e le eventuali conseguenze della vicenda.

La popstar, da sempre sotto i riflettori, resta una figura di interesse mondiale: tra scandali, successi e resilienza, Britney Spears continua a scrivere la sua storia, tra palco e cronaca.