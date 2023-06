Morto Barry Newman, la star della serie tv Petrocelli

L’attore statunitense Barry Newman è morto al NewYork-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center per cause naturali all’età di 92 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuto l’11 maggio, è stato dato solo lunedì 5 giugno dalla moglie Angela a “The Hollywood Reporter”.

Barry Newman, l’annuncio della moglie diverse a quasi un mese dalla scomparsa

Aveva conquistato la ribalta grazie al ruolo dell’avvocato italo-americano Tony Petrocelli nella serie tv “Petrocelli” (1974-1976) e al cinema per il memorabile ruolo di Kowalski, ex poliziotto in fuga nel road movie “Punto zero” dopo aver a lungo calcato i palcoscenici di Broadway.

la ribalta televisiva per Barry Newman arrivò con l’interpretazione dell’avvocato anticonformista nel telefilm “Petrocelli”, trasmesso dalla rete americana Nbc dal settembre 1974 al marzo 1976 per 45 episodi (la serie arrivò in Italia solo nel 1980 su Rai Uno, in seguito è stata replicata da Canale 5). “Petrocelli” racconta le vicende di un avvocato italo-americano di Boston che abbandona il ritmo frenetico della metropoli per trasferirsi a San Remo, tranquilla (e immaginaria) cittadina dell’Arizona.

Dal ruolo di Kowalski in Punto zero al successo come avvocato anticonformista in Petrocelli

In ogni episodio l’avvocato Tony Petrocelli si muove come un astuto detective coadiuvato dalla moglie Maggie (Susan Howard, pseudonimo di Jeri Lynn Mooney, 1944) e da Peter Ritter (Albert Salmi, 1928-1990), un ex vice sceriffo vestito da mucca -ragazzo che ha assunto il ruolo di collaboratore.

Petrocelli inventa ogni espediente per parcheggiare il suo pick up coperto senza pagare; a volte appone sul cruscotto la scritta ‘evidence’ relativa alla sua attività di avvocato penalista, oppure apre il cofano anteriore fingendo d’essere in panne.