Addio Brigitte Bardot, perché dopo la morte del suo cane ET non ha più guidato l’amata Renault 4

Brigitte Bardot amava i cani e amava guidare una Renault 4 diventata iconica

L’addio silenzioso di Brigitte Bardot: la fine di un’epoca

Brigitte Bardot si è spenta a 91 anni, lasciando dietro di sé non solo la leggenda del cinema francese, ma anche una delle storie più intime e struggenti della sua vita privata. Lontana dai riflettori da decenni, la diva aveva scelto il silenzio, la natura e la solitudine come rifugio definitivo. E proprio in quel silenzio, lontano dal clamore che l’aveva consacrata, si consuma uno degli episodi più toccanti della sua esistenza: l’addio alla guida, simbolo della sua libertà.

La Renault 4, compagna di una vita semplice

Tra le tante auto che hanno attraversato la vita di Brigitte Bardot — sportive, cabriolet, modelli iconici degli anni Sessanta — ce n’era una che rappresentava più di tutte la sua anima: una Renault 4 bianca. Un’auto semplice, popolare, lontana dal lusso che il suo nome evocava, ma perfetta per la donna che aveva scelto di vivere lontana dai riflettori.

Era con quella vettura che percorreva le strade tra La Madrague e La Garrigue, le sue due residenze immerse nella natura di Saint-Tropez. Una routine quotidiana fatta di silenzi, animali e libertà. Accanto a lei, sempre, il suo inseparabile cane ET.

ET, l’ombra silenziosa che le sedeva accanto

Non era solo un animale domestico. ET era la presenza costante, il compagno fedele che occupava il sedile del passeggero in ogni spostamento. “Era la mia ombra, la mia luce”, aveva scritto Bardot in uno dei messaggi più struggenti pubblicati sui suoi canali ufficiali.

Quando, il 20 aprile 2024, ET morì, qualcosa si spezzò definitivamente. La notizia arrivò come un colpo secco: “Il mio meraviglioso e amato piccolo ET è morto. Il mio cuore è freddo”. Parole semplici, ma devastanti. Da quel momento, la Renault 4 smise di muoversi.

Brigitte Bardot con l’amato ET, scomparso nel 2024

La decisione che segnò la fine di un’epoca

In un’intervista concessa a BFMTV nel marzo 2025, Brigitte Bardot spiegò per la prima volta il motivo della sua scelta:

“Non guido più. Da quando ET non c’è più, non riesco a stare in macchina da sola. Guidavo solo per lui”.

Una confessione che racconta molto più di mille biografie. La guida, per lei, non era mobilità, ma condivisione. Senza il suo compagno a quattro zampe, l’auto diventava un guscio vuoto, incapace di darle conforto.

Un’icona che ha scelto il silenzio

Negli ultimi anni, Bardot aveva progressivamente ridotto ogni apparizione pubblica. Dopo una vita vissuta sotto i riflettori, aveva scelto una forma radicale di ritiro, dedicandosi esclusivamente alla sua fondazione e agli animali che accudiva. La Renault 4, parcheggiata e inutilizzata, è diventata il simbolo di questo addio silenzioso: non solo alla guida, ma a un mondo intero.

L’eredità di una donna libera

Brigitte Bardot se ne va lasciando un’immagine potente: quella di una donna che ha avuto tutto e ha scelto di rinunciare a molto. Il suo ultimo gesto non è stato pubblico, né clamoroso, ma intimo e umano. Una donna che, persa la sua più grande compagnia, ha scelto di fermarsi.

E forse, proprio in quel gesto semplice — spegnere il motore per sempre — si nasconde l’essenza più autentica di Brigitte Bardot.