Bruno Barbieri, lo schianto in Florida: ‘Siamo appesi a un filo’, il padre ritrovato a 55 anni e le parole prima della morte

Bruno Barbieri

A Verissimo lo chef di MasterChef ripercorre l’infanzia difficile, le ferite familiari, il perdono arrivato poco prima della morte

Ci sono ferite che accompagnano una persona per decenni e incontri che arrivano quando ormai sembra troppo tardi. Bruno Barbieri si è raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ripercorrendo alcuni dei momenti più intensi della sua vita: l’assenza del padre durante l’infanzia, i sacrifici della madre, la riconciliazione arrivata a 55 anni e il grave incidente stradale in Florida che gli ha fatto capire quanto tutto possa cambiare in pochi secondi.

Il giudice di MasterChef Italia, che ha da poco pubblicato un’autobiografia dedicata alla propria storia personale e professionale, ha mostrato un lato lontano dall’immagine televisiva dello chef brillante e ironico. Dietro il successo, infatti, c’è un percorso segnato da difficoltà, rinunce e rapporti familiari rimasti a lungo irrisolti.

L’incidente in Florida e la paura di non farcela

Tra i ricordi più drammatici raccontati a Verissimo c’è quello dell’incidente stradale avvenuto in Florida, nel giorno del Super Bowl. Secondo il suo racconto, un automobilista ubriaco avrebbe attraversato un incrocio con il semaforo rosso, travolgendo la vettura sulla quale viaggiava lo chef.

«In quel momento ho capito che l’esistenza è brevissima. Ho compreso che ero ancora vivo e che siamo veramente appesi a un filo.», ha raccontato Barbieri, ricordando la scena dopo l’impatto: vetri rotti, ruote e una situazione che gli sembrava uscita da un film. Poi la consapevolezza che tutto può finire in un istante.

Le conseguenze furono serie. «Ho riportato un trauma toracico molto pesante e sono stato ricoverato moltissimi giorni», ha spiegato. Un’esperienza che gli ha lasciato un segno profondo e che, ancora oggi, rappresenta uno dei passaggi più dolorosi della sua vita.

Il padre in Spagna per 15 anni e quell’infanzia senza abbracci

Nato nel 1962 a Medicina, in provincia di Bologna, Bruno Barbieri aveva appena sette anni quando il padre si trasferì in Spagna, dove rimase per circa quindici anni. Una separazione che lasciò un vuoto difficile da colmare.

La madre lavorava nel settore tessile e trascorreva gran parte della giornata fuori casa. A occuparsi dei figli contribuiva anche la nonna Mina. Lo chef conserva ricordi felici legati alla natura e agli animali, ma non nasconde le difficoltà economiche affrontate dalla famiglia.

«Un’infanzia meravigliosa, ma difficile», l’ha definita. In alcuni momenti mancava persino il necessario: «Abbiamo avuto momenti in cui non avevamo soldi neanche per il pane».

La madre, però, non si arrese mai. «Si è sempre sbattuta per non farci mancare nulla, lavorava tutti i giorni, tutto il giorno», ha ricordato Barbieri, riconoscendole il merito di aver sostenuto la famiglia con sacrifici enormi.

Il rapporto con il padre, invece, rimase distante anche quando lo chef provò a raggiungerlo in Spagna. «Da parte sua, però, non c’era questa voglia di conoscerci», ha raccontato. A mancargli erano soprattutto i gesti d’affetto, gli abbracci e la possibilità di sentirsi davvero figlio.

«Gli ho detto papà per la prima volta a 55 anni»

Il passaggio più doloroso del racconto riguarda proprio il momento in cui il rapporto con il padre ha cominciato a cambiare. «Gli ho detto “papà” per la prima volta a 55 anni, poco prima di morire», ha confessato lo chef.

Anni di distanza avevano lasciato ferite profonde. Tra i ricordi più difficili c’è anche una frase pronunciata dal padre: «Sei un buono a niente». Parole che avrebbero potuto alimentare soltanto rancore, ma che Barbieri oggi prova a interpretare alla luce della mentalità e delle aspettative di quell’uomo.

«Lui si aspettava che diventassi ingegnere come lui, avrebbe voluto un maschio alfa che incarnasse la sua essenza», ha spiegato. Senza assolverlo dalle sue mancanze, lo chef ha aggiunto: «Lui non era un uomo cattivo, era un uomo duro di altri tempi».

Il perdono prima dell’addio e il dolore per la mamma

La riconciliazione è arrivata attraverso un abbraccio e un bacio, poco prima della morte del padre. Per Barbieri è stata una liberazione: «C’era il bene che gli ho voluto». E resta il rimpianto per tutto quello che entrambi non hanno potuto vivere insieme.

«Ho capito che ci siamo persi delle cose importanti e ne soffro», ha ammesso. Un riavvicinamento che non cancella il passato, ma che gli ha permesso di dare finalmente spazio a un affetto rimasto a lungo senza parole.

Oggi, un’altra sofferenza riguarda la madre, la donna che più di ogni altra ha segnato la sua crescita. «Mia mamma è stata una donna meravigliosa. Ha una demenza senile, faccio fatica a vederla così, sto malissimo perché è stata una donna che ha riempito la mia vita», ha raccontato con commozione.

La scelta di non avere figli e la riservatezza sugli amori

Nel finale dell’intervista, Barbieri ha parlato anche della vita sentimentale e della decisione di non diventare padre. Con la consueta ironia ha esordito: «Ho chiuso bottega», per poi spiegare quanto il lavoro e una vita professionale complessa abbiano condizionato le sue scelte.

«Sono cresciuto senza un padre, ma non avrei mai voluto crescere i miei figli senza esserci», ha dichiarato, lasciando emergere ancora una volta quanto l’esperienza vissuta da bambino abbia influenzato il suo modo di guardare alla famiglia.

Sui rapporti sentimentali attuali, invece, lo chef preferisce non sbilanciarsi. «Gli amori vanno e vengono, la vita è fatta così», ha detto, prima di concludere con una frase che riassume il suo desiderio di proteggere la sfera privata: «Sono una persona riservata».

Un racconto nel quale Bruno Barbieri ha messo da parte per un momento i fornelli e la televisione, mostrando le fragilità, i rimpianti e gli affetti che hanno contribuito a renderlo l’uomo che è oggi.