Manuela Arcuri e il principe Pallavicino, le voci sulle nozze scatenano gli hater: lui passa all’attacco e cosa si sa sui fiori d’arancio

Manuela Arcuri e e il principe Pallavicino nella foto del settimanale Chi

Dopo le foto di Parigi esplodono sui social le indiscrezioni sul presunto fidanzamento e sulle nozze

Sono bastate alcune foto scattate a Parigi per far esplodere sui social le indiscrezioni sul presunto legame sentimentale tra Domenico Antonio Pallavicino e Manuela Arcuri. Dai commenti sulla possibile relazione si è arrivati rapidamente anche alle voci di un matrimonio, con qualcuno che ha ipotizzato persino le nozze entro dicembre.

Una ricostruzione che, secondo quanto riferito dal giornalista Valerio Palmieri a La volta buona, non corrisponderebbe alla realtà. E nel frattempo il principe genovese ha deciso di intervenire contro quello che considera un eccesso ormai andato oltre il semplice gossip.

Pallavicino passa all’attacco: «Ne risponderanno davanti alle competenti sedi»

Dopo le centinaia di commenti apparsi sui social, Pallavicino ha fatto sapere che la situazione è seguita attentamente dai suoi legali.

«Fin dall’inizio i miei legali stanno monitorando con la massima attenzione la situazione», ha dichiarato il principe in una nota.

Il passaggio più duro riguarda però chi, secondo Pallavicino, avrebbe diffuso contenuti offensivi e lesivi della reputazione sua e di Manuela Arcuri.

«I soggetti che a oggi hanno pubblicato insulti ed offese ed hanno diffuso e condiviso commenti alterati, offensivi, e lesivi dell’onore e della reputazione mia e della signora Manuela Arcuri ne risponderanno davanti alle competenti sedi penali e civili», ha aggiunto.

Non si tratta quindi soltanto delle indiscrezioni sulla presunta relazione: nel mirino del principe finiscono soprattutto gli insulti e i contenuti ritenuti offensivi comparsi online.

«I risarcimenti saranno devoluti in beneficenza»

Pallavicino ha poi aggiunto un dettaglio destinato a far discutere. Qualora dalle eventuali iniziative legali dovessero arrivare somme a titolo di risarcimento, il principe ha annunciato che saranno destinate alla beneficenza.

«Comunico già fin d’ora che ogni somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno sarà integralmente devoluta a favore di iniziative e organizzazioni benefiche», ha concluso.

Una presa di posizione particolarmente netta dopo la crescente attenzione riservata alla sua vita privata e al rapporto con l’attrice.

Come è nata la voce sulla relazione con Manuela Arcuri

La conoscenza tra Pallavicino e Arcuri risale a circa cinque anni fa. L’attrice era stata scelta come testimonial della Fondazione Pallavicino, nata con l’obiettivo di tutelare l’importante eredità artistica della casata.

Nel tempo i due hanno condiviso anche diverse occasioni pubbliche. Arcuri è stata madrina del gala benefico «Dalla parte del mare», alla presenza del principe Alberto di Monaco, mentre nel giugno scorso ha inaugurato il primo volo della compagnia Airidea, società nella quale Pallavicino possiede una quota del 40% acquisita attraverso Global Group.

Poi sono arrivate le fotografie di Pallavicino e Arcuri a Parigi. Ed è stato proprio questo episodio a far decollare le indiscrezioni sulla natura del loro rapporto.

«Non c’è nessun matrimonio, non c’è neppure una relazione ufficiale»

A La volta buona, però, Valerio Palmieri ha ridimensionato decisamente le voci che si sono diffuse negli ultimi giorni.

«Non c’è nessun matrimonio, non c’è neppure una relazione ufficiale con Manuela Arcuri. Lui ha parlato di amicizia, simpatia, forse potrebbe sfociare in qualcosa di più. Ma lui non ha nessuna intenzione matrimoniale», ha spiegato il giornalista.

Dunque, almeno secondo la ricostruzione fornita in televisione, non ci sarebbe alcun matrimonio in programma e non sarebbe corretto parlare al momento di una relazione ufficiale.

Palmieri ha inoltre riferito che il principe, 83 anni, non avrebbe intenzione di legarsi ufficialmente e sarebbe rimasto infastidito dall’enorme attenzione generata dalle fotografie pubblicate dal settimanale Chi.

Arcuri sceglie il silenzio sulle indiscrezioni

Manuela Arcuri, dal canto suo, non ha rilasciato dichiarazioni sulle indiscrezioni relative alla sua vita privata.

Secondo la ricostruzione, l’attrice avrebbe conosciuto Pallavicino proprio attraverso il ruolo di testimonial della fondazione. Da quel rapporto inizialmente professionale sarebbe nata un’amicizia, accompagnata da una reciproca simpatia.

Palmieri non ha escluso che il rapporto possa eventualmente evolvere in futuro, ma ha separato nettamente questa possibilità dalle voci sul matrimonio.

Il punto, dunque, resta questo: le fotografie di Parigi hanno alimentato le indiscrezioni, i social hanno fatto il resto e le voci sono arrivate fino alle presunte nozze. Ma, secondo quanto riferito da Palmieri a La volta buona, oggi non ci sarebbe né un matrimonio né una relazione ufficiale.

Intanto Pallavicino ha scelto di affrontare il lato più controverso della vicenda, quello dei commenti comparsi online, affidando ai suoi legali il compito di valutare eventuali azioni contro chi avrebbe oltrepassato il limite.