GF Vip 2026, cachet da capogiro per Selvaggia Lucarelli: quanto guadagnerà e cosa succede con Ballando

Selvaggia Lucarelli sarà opinionista del GF Vip

Ufficiale: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici affiancheranno Ilary Blasi, si parte il 17 marzo

Il Grande Fratello VIP riparte in grande stile. Dopo il caso Signorini-Corona e una stagione sottotono, Mediaset punta su un cambio di passo deciso: alla conduzione torna Ilary Blasi, mentre tra le opinioniste spicca un nome destinato a far discutere, Selvaggia Lucarelli.

Accanto a lei anche la giornalista Cesara Buonamici. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy debutterà martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5.

Un cachet “da urlo”: quanto guadagnerà Lucarelli?

Il vero nodo riguarda il compenso. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, per convincere Lucarelli a lasciare temporaneamente la giuria di Ballando con le Stelle, Mediaset avrebbe messo sul tavolo un’offerta molto significativa.

Fanpage parla di un cachet “pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni a Ballando”. Numeri non ufficiali, ma che danno la misura dell’investimento fatto dal Biscione per assicurarsi uno dei volti più richiesti del piccolo schermo.

Per avere un termine di paragone: secondo le stime circolate, il giurato più pagato di Ballando percepirebbe circa 5 mila euro a puntata, per un totale di circa 60 mila euro lordi a stagione (12 puntate). Il GF Vip, al momento previsto per sei puntate, garantirebbe un compenso sensibilmente superiore.

Le cifre, va precisato, non sono state confermate dalla diretta interessata.

Nessuna esclusiva con Mediaset

Altro punto cruciale: il contratto firmato con Mediaset non prevederebbe clausole di esclusiva.

Questo significa che Lucarelli sarebbe libera di tornare già dal prossimo autunno nella giuria di Ballando al fianco di Milly Carlucci e degli altri storici giudici: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Secondo quanto riportato, i rapporti con l’entourage Rai non sarebbero stati incrinati. Lucarelli avrebbe informato la produzione passo dopo passo, nel pieno rispetto degli accordi in essere, che hanno validità stagione per stagione. Ospite della Vita in diretta, Selvaggia Lucarelli ha confermato che tornerà nel cast di Ballando con le stelle. “A breve sarò impegnata su un’altra emittente, ma torno”.

Il rilancio del GF Vip dopo il “Signorini-gate”

La nuova edizione del GF Vip ha un obiettivo chiaro: archiviare definitivamente il cosiddetto “Signorini-gate”, esploso dopo il coinvolgimento di Alfonso Signorini nel caso mediatico sollevato da Fabrizio Corona.

Con Blasi alla guida e un’opinionista divisiva e incisiva come Lucarelli, Mediaset punta a riportare centralità e dibattito attorno al format.

Strategia televisiva e partita economica

L’operazione ha un doppio valore: editoriale ed economico. Da un lato, si punta su una figura capace di generare discussione e attenzione social; dall’altro, si investe su un volto che porta con sé un pubblico fidelizzato e trasversale.

La vera partita, però, si giocherà sugli ascolti. Perché se il cachet è davvero “stellare”, il GF Vip 2026 dovrà dimostrare di meritare l’investimento.

E, soprattutto, capire se il passaggio temporaneo di Lucarelli da Rai a Mediaset sarà un semplice intermezzo o l’inizio di una nuova stagione televisiva.