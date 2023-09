Can Yaman, riprese ad alta tensione a Civita Castellana: ‘È entrato come una furia’

“È entrato come una furia e mi ha aggredito verbalmente”. Una commerciante di Civita Castellana, in provincia di Latina, ha deciso di sporgere denuncia dopo quanto accaduto durante le riprese di Viola come il Mare 2 intono alle 10:30 di giovedì 7 settembre.

Caos durante le riprese di Viola come il Mare 2, commerciante accusa Can Yaman e denuncia

Nel mirino l’attore turco Can Yaman che si sarebbe scagliato contro l’esercente per avere la musica accesa durante le riprese.

“L’hanno dovuto tenere in quattro per placarlo. È entrato come una furia intimandole di spegnere la musica” – ha spiegato l’avvocato Giuseppe Romano, legale della commerciante Barbara Nelli. “Ha avuto paura, non è certo un uomo minuto”. – ha aggiunto l’avvocato precisando che si è trattata di un’aggressione verbale. Subito è entrata Francesca Chillemi che ha cercato con garbo di tranquillizzare la donna.

La donna ha deciso di sporgere denuncia dopo essersi resa conto che era stata danneggiata la porta d’ingresso nonostante, come riferito dl legale, le era giunta una proposta di canone locativo quasi a titolo di risarcimento.

La musica accesa durante le riprese ha provocato la discussione: ‘In 4 per fermarlo’

“Ha voluto denunciare l’ingiustizia subita in quanto i negozianti sono stati abbandonati a loro stessi durante i giorni di ripresa a Civita Castellana“. Le riprese di Viola come il Mare 2 si sono svolte dal lunedì al giovedì con i commercianti di Piazza Matteotti che hanno dovuto abbassare le serrande durante il ciak.

Gli esercenti hanno manifestato solidarietà a Barbara Nelli per quanto accaduto con Can Yaman ed hanno espresso critiche nei confronti dell’amministrazione comunale per le modalità con le quali sono stati i concessi per girare la fiction.