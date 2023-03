Carol Alt a Verissimo sulla relazione clandestina con Senna: ‘Mi diceva che non aveva tanto tempo’

“É stato il grande amore della mia vita”. Carol Alt ha raccontato la sua intensa love story con Ayrton Senna nel corso della puntata del 25 marzo di Verissimo.

Carol Alt, l’ultimatum di Ayrton Senna: ‘Ero sposata e lui mi diceva che dovevo decidere dopo 4 anni’

Una relazione che è rimasta clandestina per 4 anni e quando la top model e attrice stava maturando l’idea di confessare la storia parallela al marito, Ronald John Greschner, il fuoriclasse brasiliano è deceduto prematuramente in quel terribile incidente alla curva del Tamburello ad Imola il 1° maggio 1994. “Era difficile perché in quel momento io ero sposata. Lui era libero e mi diceva che non aveva tanto tempo e che mi dovevo decidere ma per me era difficile. Ero giovane quando mi sono sposata e non riuscivo ad immaginare ad una storia senza di lui”.

Carol Alt a Verissimo

‘Ho scoperto della sua morte guardando la tv e l’ho detto a mio marito, Senna il grande amore della mia vita’

Carol Alt ha spiegato che era innamorata di Senna ma che faticava a chiudere la relazione con il coniuge. “Lui poi ha capito. Nel giorno in cui è morto lui si è fermato su un programma di sport in America. É un programma orribile, ci sono tutti questi incidenti e poi ho capito quello che era successo ad Ayrton Senna ed il telefono ha iniziato a squillare ma in quel momento stavo affrontando un discorso profondo con mio marito” – ha spiegato la top model che ha riferito di aver scoperto dalla tv della morte dell’amato e di aver contestualmente detto la verità al partner.

“Sognavo un futuro con lui ed una vita diversa. Mancava poco ed avrei lasciato mio marito” – ha chiosato Carol Alt durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.