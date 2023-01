Verissimo, Valentina Persia ricorda il compagno morto e cita la mamma di Silvia Toffanin: la reazione

Emozione e commozione a Verissimo durante l’intervista di Valentina Persia nel corso della puntata del 7 gennaio. La cabarettista ha ricordato il grande amore della sua vita, l’architetto catanese Salvo, scomparso prematuramente nel 2004 in seguito ad un attacco cardiaco.

Valentina Persia ricorda il compagno scomparso a 42 anni: ‘Grazie a lui ho compreso cosa significa amare’

“Ringrazio Dio e la mia vita perché mi ha dato la possibilità di capire cosa vuol dire amare. Non ho niente di particolare per aver perso il mio compagno… Ho vissuto un momento doloroso della mia vita ma chi non vive un momento doloroso. Auguro a tutte le persone di avere tanta fortuna quanto ne ho avuta io perché grazie al lui ho compreso cosa vuol dire amare” – ha riferito l’ex naufragata che ha spiegato che Salvo continua ad essere al suo fianco anche adesso che non c’è più.

“É stato uno choc, ma lui mi aveva promesso che mi sarebbe stato vicino ed ha mantenuto la promessa al di là di chi vuol credere in una vita al di sopra delle parti. Continua a seguirmi e se sono una persona che sorride ancora lo devo a lui che mi ha detto di non smettere mai di farlo ma ti assicuro che mi viene facile”. Salvo è deceduto a 42 anni, soffriva di una cardiopatia congenita.

‘Continua ad essere al mio fianco ed è grazie a lui che sorrido ancora’

“Siamo stati quattro anni insieme ed ogni anno aveva un infarto. Mi aveva preparato, sapevo che sarebbe morto presto. Mi disse che con me aveva vissuto ogni anno doppio, come se fosse arrivato a 80 anni… E che ero il più grande amore della sua vita”. Valentina Persia ha riferito che un dolore così grande non si supera. “Un amore finito non è un amore interrotto ma rimane amore per sempre.

Cambia la prospettiva, quando muore una persona cara hai paura di dimenticare la voce e quella quotidianità. Io continuo a parlare con lui, se faccio bene o faccio male… Continua a mandare a lui le mie preghiere affinché tutto possa andare bene e spero che sia sempre orgoglioso di me come la tua mamma sarà sicuramente orgogliosa di te”.

‘Spero che sia orgoglioso di me come la tua mamma lo sarà di te’, Silvia Toffanin in lacrime

Al ricordo della mamma scomparsa Silvia Toffanin, già emozionata per il commovente racconto della comica, non ha trattenuto le lacrime. “Scusami se mi sono permessa, ma io seguo tantissimo. Non vergognarti mai di quelle lacrime perché fanno parte dell’amore… Anche io piango spesso perché è una dedica d’amore e purifica l’anima”.