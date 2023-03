Carolyn Smith da Vespa con la testa rasata: ‘Il tumore è tornato per la terza volta’

La puntata del 10 marzo di Cinque minuti, programma condotto da Bruno Vespa e in onda su Rai 1 alle 20:30, si è aperta con un’immagine significativa per chi ha incrociato più volte il ‘mostro’ sul suo cammino: la coreografa Carolyn Smith mentre si rasava i capelli.

“Purtroppo è tornato l’intruso per la terza volta. Questa volta è stato leggermente diverso dalle prime due volte perché forse c’era più incoscienza. Mi hanno già avvisato con questo nuovo farmaco che è abbastanza tossico e che cascheranno i capelli. Allora prevenire… Rasare”. Il giornalista ha ripercorso la battaglia del giudice di Ballando con le stelle con il tumore iniziata dal 2015 e segnata da un intervento chirurgico e da una recidiva.

“Mentre mi tagliavano i capelli ho provato un po’ di dispiacere perché sto sempre aspettando quelle bellissime parole: ‘É finita qua’. Spero che questo farmaco nuovo riesca ad uccidere questo intruso che ho dentro di me”.

Carolyn Smith ha riferito che ha sempre cercato di affrontare il brutto male come un’opportunità per aiutare tante persone che vivono una situazione simile alla sua. Bruno Vespa ha sottolineato che, nonostante i problemi, non ha mai perso una puntata di Ballando con le stelle e poi ha realizzato dei corsi di danza per donne con la chemio.

La coreografa ha sottolineato quanto sia importante il marito, Ernestino Michielotto, nell’affrontare questa continua battaglia contro il tumore. Su Instagram, poi, Carolyn Smith ha riferito che terrà aggiornati i suoi fan: “C’è un pecorso da fare”.