Casa a Prima Vista: la battuta su Terracina scatena una polemica social, interviene Sassu

Il programma Casa a Prima Vista, noto per il suo format dinamico e coinvolgente nel mondo dell’immobiliare, si è recentemente trovato al centro di una polemica scatenata da una battuta dell’agente Corrado Sassu. Durante la presentazione di un immobile a un’acquirente, l’agente ha descritto la terrazza della casa paragonandola all’esclusiva isola di Mykonos. Tuttavia, la cliente ha espresso una visione differente, trovando una somiglianza più marcata con Terracina. A quel punto, Sassu ha replicato con ironia:

ha generato una serie di commenti indignati da parte degli spettatori, che hanno interpretato la frase come una svalutazione della città laziale. Il video della scena, diffuso sui social, ha scatenato reazioni accese da parte degli utenti, alcuni dei quali hanno difeso Terracina definendola una “perla del litorale italiano”.

Di fronte alla valanga di critiche, Sassu ha deciso di intervenire per chiarire la sua posizione:

“Vedo molte persone risentite per la battuta della nostra acquirente. Ovviamente era ironica e non credo volesse essere offensiva. Terracina per me rappresenta un luogo del cuore, mi ricorda l’infanzia e le vacanze estive con la mia famiglia.”